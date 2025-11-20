اقتصاد بلا عمل ولا مال؟ ماسك يطلق أكثر توقعاته تطرفًا حتى الآن

أطلق إيلون ماسك تصريحات جريئة خلال مشاركته في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي في مركز كينيدي بواشنطن أمس الأربعاء، مؤكدا أن روبوت "أوبتيموس" (Optimus) الذي تطوره شركته سيقضي على الفقر، وأن الناس لن يضطروا للعمل مستقبلا، لأن المال سيصبح نهاية المطاف بلا قيمة.

وكان المدير التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ على المنصة أيضا، وقد مازح ماسك قائلا إنه يود الحصول على تنبيه مسبق قبل أن تختفي العملة تماما.

وقال ماسك في تصريحه "الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية سيقضيان فعليا على الفقر، ولن تكون تسلا الشركة الوحيدة التي تنتجها، وأعتقد أن تسلا ستقود هذا المجال، لكن ستكون هناك شركات أخرى كثيرة تصنع روبوتات بشرية". وأضاف "أعتقد أن هناك طريقة واحدة فقط لجعل الجميع أثرياء، وهي الذكاء الاصطناعي والروبوتات".

يُذكر أن ماسك أكد مرارا خلال الأشهر الماضية أن الروبوتات ستقود إلى اقتصاد ما بعد الندرة، وهي نظرية اقتصادية واجتماعية تصف حالةً تكون فيها معظم السلع وفيرة ورخيصة ولن يضطر فيه أي شخص للعمل. وعبّر الملياردير عن ذلك صراحة أمس عندما سُئل عن رؤيته للمستقبل في ظل المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي والروبوتات محل الوظائف.

وأفاد ماسك أن العمل سيصبح اختياريا، مشيرا إلى أنه يتحدث عن فترة تمتد بين 10 و20 عاما من الآن، ومضى الملياردير في توسيع فكرته المعتادة، مدعيا أنه في عالم تتولى فيه الروبوتات كل العمل الذي لن يكون وجود.

وأضاف "لطالما أوصيت الناس بقراءة سلسلة كالتشر للكاتب الأسكتلندي إيان بانكس، لأنها تعطي تصورا جيدا عن مستقبل إيجابي محتمل للذكاء الاصطناعي، ومن المثير للاهتمام أن المال في تلك الكتب لم يعد موجودا".

وتابع ماسك قائلا "إذا نظرنا للمستقبل البعيد، وبافتراض استمرار تطور الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وهو أمر يبدو مرجحا، فإن المال لن يكون شيئا مهما في وقت ما من المستقبل".

وجهة نظر "إنفيديا" بالمستقبل

وجّه المضيف سؤالا إلى هوانغ قائلا "جنسن، هل لديك أي تعليق؟" فقال ماسك ضاحكا "بالمناسبة، مكالمة أرباح إنفيديا ستكون في وقت لاحق اليوم". وكان هوانغ متوترا بعض الشيء وضحك بارتباك، ثم قال مازحا "وبالمناسبة، طالما أن العملة لم تعد ذات قيمة" ولكنه توقف قبل أن يكمل الجملة، وأضاف "إيلون يريد فقط مشاركة بعض الأخبار العاجلة".

ومن ثم عاد إلى الجدية متجنبا التعليق على كلام ماسك، إذ إن هوانغ عبر سابقا عن رأي معاكس تماما لأولئك الذين يعتقدون أنه لن تكون هناك وظائف في المستقبل. ففي أغسطس/آب الماضي، ذكر أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة سيجعلان الناس أكثر انشغالا، لا أقل. وصرح بأن أشياء كثيرة ستتغيّر، مثل طريقة تعلّم الطلاب وطريقة أداء الناس لأعمالهم، لكنه ظل متمسكاً برأيه بأن البشر سيصبحون أكثر انشغالا ببساطة لأنهم سيتمكنون من تحقيق المزيد من أهدافهم.

وقال هوانغ "أتوقع أن يصبح إيلون أكثر انشغالا بسبب الذكاء الاصطناعي، وأنا أيضا سأصبح أكثر انشغالا بسببه، والسبب في ذلك أننا نملك كما هائلا من الأفكار نود تنفيذها، والعديد من الأمور المؤجلة داخل الشركة التي نرغب في إنجازها، وإذا أصبحنا أكثر إنتاجية فسوف نتمكن من الوصول إليها بشكل أسرع، ولهذا أرى أن كل الدلائل تشير إلى أننا سنصبح أكثر إنتاجية، لكننا سنكون أيضا أكثر انشغالا، لأنه ببساطة لدينا الكثير من الأفكار".

JUST IN: Elon Musk says AI and humanoid robots will "eliminate poverty" and "make everyone wealthy." pic.twitter.com/7xtVMFPoAd — Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 19, 2025

قضاء على الفقر أم المزيد منه؟

وصف موقع "غيزمودو" التقني في تقرير له كلام ماسك بأنه "الكذبة الأكثر سخافة" حيث إن زيادة الكفاءة لا تعني توزيع الثروة، كما أن ماسك لا يجيب عن السؤال الجوهري "من سيدفع للناس لكي يجلسوا بلا عمل بينما تقوم مليارات الروبوتات بكل المهام؟" هل هي الحكومة؟ إذ إن هذا سيتطلب تغييرا هائلا في البنية السياسية والاقتصادية.

ويقول التقرير أنه يُنظر إلى ماسك بأنه أقحم نفسه في الحكومة الفدرالية في وقت سابق من هذا العام تحت اسم "وزارة كفاءة الحكومة" وهو أيضا الشخص الذي وصف كلمة "مشردين" بأنها كلمة دعائية تستخدم لوصف مدمني المخدرات العنيفين.

ويذكر غيزمودو أن "الأفكار التي يروّج لها ماسك كانت شائعة جدا في تصوّرات المستقبل خلال القرن العشرين، ومن الواضح أنه يستمد إلهامه منها، خصوصا بعدما أشار أمس إلى سلسلة "كالتشر" (Culture) للكاتب إيان بانكس والتي أصدرت من عام 1987 حتى 2012، ولكنّ كل هذه الرؤى لا يمكن أن تكون منطقية ما لم تُنشأ في أساسها منظومة اشتراكية أو شيوعية "تتولى توزيع متطلبات العيش على الجميع".