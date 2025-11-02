سامسونغ تطلق نظارة الواقع الافتراضي غالاكسي "إكس آر" الجديدة

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق نظارة الواقع الافتراضي غالاكسي "إكس آر" (Galaxy XR) الجديدة التي يبلغ سعرها 1799 دولارا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن نظارتها غالاكسي "إكس آر" الجديدة، التي تدعم الذكاء الاصطناعي "جيميناي إيه آي" (Gemini AI)، تأتي بشاشات ميكرو-أوليد (Micro-OLED) بدقة وضوح 3552 × 3840 بيكسلا، بينما يصل معدل تحديث الصورة إلى 90 هرتزا.

ويبلغ مجال الرؤية الأفقي 109 درجات، في حين يبلغ مجال الرؤية الرأسي 100 درجة.

ويمكن للنظارة غالاكسي "إكس آر" عرض جميع التطبيقات المُصممة لنظام أندرويد، مع إمكانية استخدامها لأغراض الترفيه والإنتاجية، بالإضافة إلى التقاط صور ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد بواسطة الكاميرا المدمجة بدقة 6.5 ميغابيكسلات.

وينبض بداخل النظارة الجديدة المعالج سناب دراغون + إكس آر2 (Snapdragon XR2+) من الجيل الثاني، مع ذاكرة وصول عشوائي "رام" (RAM) بسعة 16 غيغابايتا، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايتا.

تقنيات استشعار شاملة

وتتوفر تقنيات استشعار شاملة، بما في ذلك مستشعر عمق و6 كاميرات قادرة على إدراك البيئة المحيطة. كما توجد 4 كاميرات لتتبع العين، مع التعرف على قزحية العين، بالإضافة إلى 6 ميكروفونات وسماعتين.

ويبلغ وزن نظارة الواقع الافتراضي غالاكسي "إكس آر" الجديدة 545 غراما، بينما تصل فترة تشغيل البطارية إلى ساعتين.

ويمكن للمستخدمين، الذين يعانون من قصر النظر/طول النظر، استخدام النظارة مع عدسات طبية، والتي تُباع بشكل منفصل.