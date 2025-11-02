"آبل" تؤكد: "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي تصل مارس المقبل

أكد تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" قدوم مزايا "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي في مارس/آذار المقبل مع طرح تحديث "آي أو إس 26.4″، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تيك سبوت" التقني.

وكانت "آبل" أعلنت للمرة الأولى عن "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين المقام في يونيو/حزيران 2024، ولكن تأجل إطلاقها حتى مارس/آذار 2025 قبل تأجيلها مجددا بسبب العقبات التقنية.

وكشف كوك عن هذا الموعد بعد حديثه مع مستثمري الشركة في أحدث تقارير الأرباح الخاصة بها، مبررا التأخر في طرح هذه المزايا حتى الآن بسبب العقبات التقنية.

ويشير التقرير إلى أن "آبل" واجهت دعوى قضائية من المستخدمين على خلفية تأخر طرح هذه المزايا، إذ يرى المستخدمون أن "آبل" أعاقت وصولهم إلى المزايا التي أعلنت عنها سابقا.

وكانت "آبل" أعلنت سابقا أن "سيري" ستصبح أكثر ذكاء وقدرة على التحكم في مجموعة من التطبيقات الداخلية الموجودة في أنظمة الشركة، بما في ذلك جمع المعلومات من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، فضلا عن قدرة الشركة على جمع البيانات من أكثر من تطبيق في آن واحد.

وأقر كوك بالاتفاقية الأخيرة التي أبرمتها الشركة مع "أوبن إيه آي" صانعة "شات جي بي تي" من أجل دمج النموذج أكثر داخل "سيري" والاعتماد عليه في الكثير من وظائف النسخة المحسنة من المساعد الصوتي، مشيرا إلى أن "آبل" تسعى لبناء المزيد من التعاونات المماثلة.

ويتوقع كوك تحسن مبيعات "آيفون" كثيرا في موسم الأعياد بشكل يتخطى توقعات محللي وول ستريت الحالية، كما أشار إلى النتائج المالية التي تخطت التوقعات في الربع الثالث من عام 2025، مضيفا إلى أن طرح "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي في العام المقبل سيساهم في تحسين مبيعات الشركة.