مشبها إياها بالسجائر.. مؤسس "آنثروبيك" يحذر شركات الذكاء الاصطناعي

حذر داريو أمودي المدير التنفيذي لشركة "آنثروبيك" المسؤولة عن تطوير روبوت الذكاء الاصطناعي "كلود" من سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، داعيا الشركات للشفافية الكاملة في المخاطر المتعلقة بالتقنية، وفق تقرير نشرته "غارديان".

ويقول أمودي: "سوف يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء من "معظم البشر أو جميعهم" في معظم أو كل النواحي"، لذا يرى أن الشركات يجب أن تكون صريحة فيما يتعلق بمخاطر تقنياتهم، وإلا فإن مصيرهم سيكون مثل شركات التبغ والمواد المخدرة.

ويتابع مبررا بأن شركات السجائر والتبغ كانت تعرف بالمخاطر الصحية الموجودة في منتجاتها، ولكنها آثرت الصمت لتحقيق المزيد من الأرباح حتى تحولت إلى مشكلة حقيقية يصعب التخلص منها.

ويشير التقرير إلى تصريحات أمودي السابقة، إذ كان يرى أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على أكثر من نصف الوظائف خلال السنوات المقبلة.

ويعد أمودي أحد الأصوات المطالبة بتقنين الذكاء الاصطناعي ووضع قيود صارمة عليه رغم أن شركته تقدم أحد أقوى منتجات الذكاء الاصطناعي بشكل عام.

ويذكر بأن "آنثروبيك" اشتبهت في استخدام مجموعة من القراصنة الصينيين لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الهجوم على 30 هيئة منفصلة ومستقلة حول العالم.

وقام النموذج بالهجوم بالكامل دون تدخل بشري بعد تحديد الأهداف الأولية، وهو الأمر الذي أثار استياء أمودي قائلا: "كلما منحنا النموذج استقلالية أكثر، كانت السيطرة عليه أصعب".

ومن جانبه، أعرب لوغان غراهام، رئيس فريق آنثروبيك لاختبار نماذج الذكاء الاصطناعي، عن قلقه بشأن قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي.

مشيرا إلى أن التقنية ذاتها يمكن أن تستخدم لإيجاد علاج ودواء لكافة الأمراض، أو بناء أسلحة بيولوجية فتاكة لا يمكن مواجهتها.