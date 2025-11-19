شاهد.. ستيف جوبز يتحدث عن "بيكسار" في مقابلة تنشر للمرة الأولى

نشر أرشيف ستيف جوبز مقطعا نادرا يظهر مقابلة أجراها ستيف جوبز مدير شركة "آبل" ومؤسسها الثوري وهو يتحدث عن شركة "بيكسار" لإنتاج الأفلام المتحركة، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني.

ويتزامن الكشف عن هذا المقطع مع اقتراب الذكرى الثلاثين لطرح فيلم "توي ستوري" (Toy Story) الذي كان أحد أنجح أفلامها وجعلها كما هي عليه اليوم.

وكان لجوبز دور بارز في ولادة "بيكسار" وتحولها إلى الشركة التي نعرفها اليوم، إذ ولدت الشركة بعد استحواذه على قطاع رسوم الحواسيب في أستوديو "لوكاس فيلم" (Lucasfilm) وتحويله إلى شركة منفصلة أطلق عليها "بيكسار"، وظل ستيف جوبز حامل أغلبية أسهم الشركة حتى بيعها إلى "ديزني" في عام 2006.

أجريت المقابلة في نوفمبر/تشرين الأول عام 1996، وتحدث جوبز فيها عن ولادة الشركة ونجاحها لمدة 22 دقيقة متصلة كشف فيها عن السبب الذي دفعه إلى شراء "بيكسار" وحلمه لرؤية فيلم متكامل مصنوع باستخدام الحواسيب.

ويعدّ أرشيف ستيف جوبز موقعا مخصصا لحماية إرث جوبز وتسجيله للأجيال القادمة، وانطلق الموقع الخاص بهم في عام 2022 على يد لورين باول جوبز، وتيم كوك، وجوني إيف.

ويضم الموقع مجموعة من الاقتباسات والصور ومقاطع الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني من جوبز، ويقدم منحا دراسية للمبدعين الشباب الذين يتطلعون إلى السير على خطاه.