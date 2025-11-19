إحدى أكثر المزايا المطلوبة بشدة تصل إلى "واتساب" قريبا

تختبر "ميتا" في الوقت الحالي نسخة جديدة من "واتساب" تدعم استخدام أكثر من حساب واحد عبر التطبيق ودون الحاجة لاستخدام عدة تطبيقات منفصلة، وذلك وفق تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني.

ولاحظ فريق "وابيتا إنفو" (WABetainfo) هذه الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الأحدث من "واتساب"، فضلا عن وجود عدة إشارات إلى هذه الميزة في أكواد النسخة التجريبية أيضا.

وحسب ما جاء في النسخة التجريبية، فإن المستخدمين قادرون على التبديل بين الحسابات المختلفة مباشرة من خلال قائمة الإعدادات الموجودة في التطبيق، وكل حساب يضم الرسائل والإعدادات الخاصة به بشكل منفصل.

وتعد هذه الميزة من أهم المزايا التي طالما طالب بها المستخدمون في مختلف المنصات، وذلك لأن "واتساب" منذ ظهورها وحتى الآن لا تدعم استخدام أكثر من حساب من خلال التطبيق الواحد، أي أن كل تطبيق يمكن أن يرتبط بحساب واحد فقط.

لذلك يحتاج المستخدمون إلى مجموعة من الحيل المختلفة حتى يتمكنوا من استخدام أكثر من حساب "واتساب"، وتتضمن هذه الحيل استخدام نسخ مقرصنة ومعدلة من "واتساب" أو تثبيت "واتساب بيزنس" واستخدامه.

📝 WhatsApp beta for iOS 25.34.10.72: what's new? WhatsApp is rolling out a feature that allows users to manage and use multiple accounts on the same device, and it's available to some beta testers!

Earlier updates may also include this feature.https://t.co/HhlBvICRTV pic.twitter.com/olpbNhELNv — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 18, 2025

ويشير التقرير إلى تزامن طرح هذه الميزة مع ميزة أسماء المستخدمين في التطبيق، إذ أشارت التقارير الماضية لقرب طرحها، ولكنها لم تظهر بعد لكافة المستخدمين.

ولا يوجد في الوقت الحالي معلومات عن موعد صدور الميزة الجديدة ووصولها إلى المستخدمين، ولكن من المتوقع أن نراها في النسخ القادمة من "واتساب" قبل نهاية هذا العام.

إعلان

وتجدر الإشارة إلى أن "واتساب" في الآونة الأخيرة تتجه نحو التحول لمنصة تواصل اجتماعي متكاملة بدلا من الالتزام بكونها منصة رسائل فورية فقط، ويتضمن هذا التحول عرض المنصة للإعلانات المباشرة في أكثر من مكان.