إحدى أكثر المزايا المطلوبة بشدة تصل إلى "واتساب" قريبا

The WhatsApp logo is visible on an iPhone. WhatsApp Messenger is an instant messaging and calling application. 04.05.2025. New York U.S
الميزة الجديدة تتيح ربط أكثر من حساب في نسخة واحدة من التطبيق (شترستوك)
Published On 19/11/2025
آخر تحديث: 15:53 (توقيت مكة)

تختبر "ميتا" في الوقت الحالي نسخة جديدة من "واتساب" تدعم استخدام أكثر من حساب واحد عبر التطبيق ودون الحاجة لاستخدام عدة تطبيقات منفصلة، وذلك وفق تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني.

ولاحظ فريق "وابيتا إنفو" (WABetainfo) هذه الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الأحدث من "واتساب"، فضلا عن وجود عدة إشارات إلى هذه الميزة في أكواد النسخة التجريبية أيضا.

وحسب ما جاء في النسخة التجريبية، فإن المستخدمين قادرون على التبديل بين الحسابات المختلفة مباشرة من خلال قائمة الإعدادات الموجودة في التطبيق، وكل حساب يضم الرسائل والإعدادات الخاصة به بشكل منفصل.

وتعد هذه الميزة من أهم المزايا التي طالما طالب بها المستخدمون في مختلف المنصات، وذلك لأن "واتساب" منذ ظهورها وحتى الآن لا تدعم استخدام أكثر من حساب من خلال التطبيق الواحد، أي أن كل تطبيق يمكن أن يرتبط بحساب واحد فقط.

لذلك يحتاج المستخدمون إلى مجموعة من الحيل المختلفة حتى يتمكنوا من استخدام أكثر من حساب "واتساب"، وتتضمن هذه الحيل استخدام نسخ مقرصنة ومعدلة من "واتساب" أو تثبيت "واتساب بيزنس" واستخدامه.

ويشير التقرير إلى تزامن طرح هذه الميزة مع ميزة أسماء المستخدمين في التطبيق، إذ أشارت التقارير الماضية لقرب طرحها، ولكنها لم تظهر بعد لكافة المستخدمين.

ولا يوجد في الوقت الحالي معلومات عن موعد صدور الميزة الجديدة ووصولها إلى المستخدمين، ولكن من المتوقع أن نراها في النسخ القادمة من "واتساب" قبل نهاية هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن "واتساب" في الآونة الأخيرة تتجه نحو التحول لمنصة تواصل اجتماعي متكاملة بدلا من الالتزام بكونها منصة رسائل فورية فقط، ويتضمن هذا التحول عرض المنصة للإعلانات المباشرة في أكثر من مكان.

المصدر: مواقع إلكترونية

