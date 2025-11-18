5 أشياء يفقدها "إس 26 ألترا" من الجيل السابق

يترقب العالم خلال الشهور المقبلة كشف "سامسونغ" عن هاتفها الرائد المقبل "غالاكسي إس 26 ألترا" الذي يعد أقوى هواتف الشركة بعيدا عن الهواتف القابلة للطي المميزة التي تطرحها.

ومع اقتراب طرح هذا الهاتف، تكثر الشائعات حول مواصفاته والإمكانيات التي يأتي بها، بما فيها المواصفات التي يتخلى عنها الهاتف سعيا للوصول إلى النتيجة النهائية.

وتشير العديد من التقارير في الآونة الأخيرة إلى أن "سامسونغ" تنوي التضحية ببعض مواصفات "إس 25 ألترا" في الجيل الجديد من الهاتف المترقب طرحه.

ورغم أن هذه التضحيات ليست بالمواصفات الجوهرية للهاتف مثل قوة المعالج أو مساحة التخزين أو حتى الكاميرا والشاشة، ولكنها قد تكون سببا يبعد بعض المستخدمين عنه. وإليكم أهم التوقعات عن المزايا التي تختفي في "إس 26 ألترا".

1- 3 ألوان فقط

تأتي ألوان "إس 26 ألترا" في مقدمة التوقعات الموجودة عن الهاتف، إذ تنوي الشركة طرح الهاتف في 3 ألوان فقط وفق ما جاء في التسريبات السابقة.

وهذه الألوان هي الفضي والذهبي والبرتقالي مثل "آيفون 17 برو ماكس" وذلك بدلا من الألوان المتنوعة التي كانت تطرحها الشركة مع هاتف "إس 25 ألترا".

Do y'all think these are real colors for the S26 Ultra? Silver, Orange and Gold. pic.twitter.com/gBPjqBhyae — Daryle (@DystopianRevolt) October 7, 2025

وكان الجيل السابق من الهواتف يأتي مع مجموعة ألوان متنوعة مثل التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأبيض الفضي، وبعض الألوان الحصرية مثل التيتانيوم الأخضر.

2- حواف أكثر استدارة

وتشير الشائعات إلى أن "غالاكسي إس 26 ألترا" يأتي أيضا مع حواف أكثر استدارة بدلا من الحواف الحادة التي كانت موجودة في "إس 25 ألترا" والتي كانت موجودة بأجهزة "سامسونغ" الرائدة مثل عصر أجهزة "نوت".

وبينما يبدو هذا الاختلاف بسيطا للغاية، إلا أنه يؤثر بشكل كبير في تجربة المستخدم، فالبعض لا يفضل الحواف الدائرية التي تجعله غير قادر على التحكم في الهاتف.

كما أن الحواف الدائرية تجعل طبقات الحماية الإضافية الخارجية التي توضع على الشاشة أقل تماسكا، وقد تسقط بشكل سريع ويضطر المستخدم لتغييرها دوما.

ويأتي الهاتف بطول أكبر من الجيل السابق، إذ يصل طوله إلى 163.4 مليمترا مقارنة مع 162.8 مليمترا، مع زيادة عرض الهاتف ليصل إلى 77.9 مليمترا مقارنة مع 77.6 مليمترا.

3- وداعا للشحن اللاسلكي العكسي

كانت تمتاز هواتف "سامسونغ" بميزة الشحن اللاسلكي العكسي في السابق، وهي تتيح لك شحن الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي عندما تضعها فوق ظهر الهاتف.

ولكن تخطط "سامسونغ" لإيقاف هذه الميزة مع دعم الشحن اللاسلكي المزود بمغناطيسي من نوع "كيو آي 2" (Qi2) وهي التقنية ذاتها المستخدمة في الشحن اللاسلكي مع أجهزة "آيفون" و"بيكسل 10″.

4- مستقبل مجهول لقلم "سامسونغ" الذكي

عانى قلم "سامسونغ" الذكي من تخبطات عديدة السنوات الماضية، بدءا من إيقاف دعم مزايا البلوتوث بالهاتف، وحتى إيقاف دعم الأقلام القديمة مع الهاتف الجديد.

ويبدو أن هذا التخبط يستمر مع "إس 26 ألترا" إذ تشير التقارير إلى أن "سامسونغ" ستطرح جيلا جديدا من القلم الذكي بدون مزايا البلوتوث، ويقوم ببعض الوظائف الأساسية في الهاتف فقط.

وعلى صعيد آخر، أكد بعض مستخدمي منصات التواصل أن "سامسونغ" تنوي التخلي عن القلم تماما وجعله ملحقا إضافيا مزودا بالبرمجيات الخاصة به وغير مرتبط مع طرح الهاتف الجديد، أي أن الشركة تنوي تحويله إلى شيء يشبه الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية.

5- وداعا سعر "إس 25 ألترا"

تشير التقارير الأولية إلى أن سعر "إس 26 ألترا" سيكون أغلى قليلا من هواتف "سامسونغ" السابقة، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المعالج الذي تستخدمه الشركة من "كوالكوم".

كما أن أزمة الذواكر العشوائية الموجودة حاليا، والتي دفعت "سامسونغ" لرفع سعر ذواكرها بشكل كبير، قد تؤثر على الهاتف بشكل مباشر، ولكن لا يمكن الجزم بهذا.