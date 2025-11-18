عقب المبيعات السيئة.. مصمم "آيفون إير" يغادر آبل فجأة

غادر المصمم الصناعي الذي كان مسؤولا عن تصميم هواتف "آيفون إير" في خطوة مفاجئة لإدارة الشركة وفريق التصميم بأكمله، كونه من النجوم الصاعدة في الفريق وفق تقرير "بلومبيرغ".

ووضعت "آبل" ثقتها في المصمم أبيدور شودري الذي كان جزءا من الفريق المسؤول عن تطوير "آيفون إير" لدرجة أنها جعلته يظهر في المقطع الدعائي للكشف عن الهاتف، وهو الأمر الذي يعد مهمة رفيعة المستوى داخل الشركة.

وبينما رفضت "آبل" التعليق على مغادرة شودري فريق التصميم الخاص بها، فإن مصادر مطلعة أكدت لـ"بلومبيرغ" أن شودري ترك منصبه متوجها إلى شركة ذكاء اصطناعي ناشئة.

وأمضى شودري أكثر من 6 سنوات داخل "آبل"، إذ انضم في عام 2019 تزامنا مع ترك جوني إيف منصبه كمدير لقسم التصميم الخاص بها.

ويؤكد التقرير، أن مغادرته الشركة ليست مرتبطة بأداء "آيفون إير" أو ضعف المبيعات التي يعاني منها الهاتف، إذ تنوي الشركة طرح الجيل الجديد في عام 2027 بدلا من 2026.

وواجه "آيفون إير" مبيعات مخيبة للآمال في غالبية الأسواق العالمية لدرجة، أن "آبل" قررت خفض إنتاج الهاتف كثيرا قبل تأجيل طرح الجيل الجديد منه، ويعود السبب في ضعف المبيعات إلى التضحيات التي اضطرت الشركة للقيام بها في مواصفات الهاتف ليصبح نحيفا بهذا الشكل.

ويذكر أن فريق قسم التصميم تغير كثيرا منذ مغادرة جوني إيف الشركة، إذ أصبح يتكون اليوم من عدة موظفين جدد قادمين من قطاعات عالم التصميم المختلفة، وذلك لأن الموظفين القدامى إما التحقوا بشركة "لوف فروم" (Lovefrom) التي أسسها جوني إيف أو تعاقدوا تماما.

ولا يمتلك فريق التصميم في "آبل" حاليا مديرا لقسمه، إذ يعمل مباشرة بإمرة تيم كوك المدير التنفيذي لشركة "آبل" عقب مغادرة جيف ويليامز الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، ولكن تركه في الأسبوع الماضي.

وتنتظر "آبل" في الفترة القادمة مغادرة تيم كوك منصبه كمدير تنفيذي للشركة وتسليم المقاليد للقائد الجديد للشركة الذي لا يزال مجهولا حتى الآن.