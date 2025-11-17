صناعة سيارة "شاومي" في مصر من أبرز ما جاء في معرض "كايرو آي سي تي"

شهدت القاهرة أمس الـ16 من نوفمبر/تشرين الثاني انطلاق الدورة الـ29 من معرض "كايرو آي سي تي" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في كل مكان"، مؤكدا بذلك على اهتمام الحكومة المصرية بتقنية الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الموجهة للشركات والأفراد على حد سواء.

وازدانت أرض المعرض بمئات الأقسام التابعة للعديد من الشركات العالمية بدءا من "هواوي" و"شاومي" ومرورا بالمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالتكنولوجيا مثل البنك المركزي المصري وعدة بنوك مصرية أخرى إلى جانب وزارة الاتصالات.

ويستمر المعرض لمدة 4 أيام تتخللها العديد من المحاضرات التي يقدمها أبرز الشخصيات في قطاعات التكنولوجيا عموما.

وتضمن المعرض العديد من الإعلانات المهمة، فضلا عن استعراض مجموعة من التقنيات وحلول الصناعة المرتكزة على التقنية الحديثة.

"شاومي" والتوسع في الصناعة المصرية

أقامت "شاومي" جناحا كبيرا ضم العديد من منتجاتها البارزة في كافة القطاعات، بدءا من أجهزة المنزل الذكية مثل آلات القهوة وغيرها، مرورا بالهواتف وأجهزة التلفاز الذكية وحتى السيارات الكهربائية.

وكانت سيارة "شاومي إس يو 7" (Xiaomi SU7) الكهربائية نجمة الجناح التي جذبت أنظار كل الحاضرين، إذ يعد هذا الظهور الرسمي الأول لها داخل الأراضي المصرية.

وركز المسؤولون في جناح "شاومي" على المصانع التي افتتحتها الشركة مؤخرا، بما فيها مصنع في مدينة السادس من أكتوبر وهو مختص بصناعة أجهزة "شاومي" الذكية.

وأكد محمد وصفي أحد موظفي "شاومي" في مصر أن الشركة تصنع غالبية هواتفها المحمولة داخل مصنع السادس من أكتوبر، إذ قارب المصنع على الوصول إلى القوة التشغيلية الكاملة له.

مضيفا: "لا يقتصر إنتاج المصنع فقط على الهواتف الذكية، بل يمتد إلى أجهزة التلفاز والملحقات مثل الساعات الذكية ومكبرات الصوت وحتى المكانس الآلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي".

إعلان

كما ضم الجناح جزءا مخصصا بحلول "شاومي" للشركات وإنترنت الأشياء، وهي من التقنيات التي كان لها حضور طاغ في المؤتمر.

"شاومي إس يو 7" قريبا تحت شعار صنع في مصر

وتحدث المسؤولون في جناح "شاومي" عن سيارتها الكهربائية البارزة "إس يو 7" والتي تمكنت من تحقيق نجاح كبير وواسع فور الكشف عنها عالميا.

ورغم كون السيارة لم تدخل إلى مصر بعد بشكل رسمي، فإن موظفي الجناح أكدوا وصولها قريبا إلى الأسواق المصرية تحت راية شركة "الصافي" التي تعدل وكيل "شاومي" في بقية المنتجات الخاصة بها.

وأشار الموظفون إلى تعاون قريب بين شركة "الصافي" و"النصر للسيارات" لبناء مصنع مخصص لتجميع السيارة محليا في منطقة العين السخنة الصناعية وتقديمها للأسواق العالمية من خلال المصانع المصرية.

حضور طاغ لمساعدي الذكاء الاصطناعي

وشهد المؤتمر حضورا طاغيا لتقنيات المساعد الشخصي المعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، إذ قدمت غالبية الشركات نماذجها الخاصة من التقنية.

وكان أبرز النماذج في هذا القطاع هو المساعدة "آندي" من تطوير "ديل" (Dell) بالتعاون مع "إنفيديا"، إذ تعمل "آندي" على الاستجابة بشكل مباشر للأوامر الصوتية الموجهة إليها فضلا عن إمكانية تخصيصها بما يتناسب مع كل شركة واستخدام، وتجدر الإشارة إلى أن "آندي" تعمل باستخدام خوادم "إنفيديا" الموجودة خارج البلاد والتابعة لشركة "ديل".

وقدمت شركة الاتصالات المصرية "أورانج" مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي للمساعد الشخصي أيضا، بدءا من "مريم" التي كان لها حضور طاغ في المتحف المصري ومطار القاهرة وحتى "سارة" التي تقدم الخدمات ذاتها ولكن بواجهة مختلفة قليلا.

"أورانج" وتعزيز المصانع وخطوط التجميع عبر الذكاء الاصطناعي

شهد جناح "أورانج" أيضا استعراض ذراع روبوتية مصغرة قادرة على تجميع السيارات والمنتجات المختلفة بشكل آلي ودون أي تدخل بشري.

وتعتمد بشكل رئيسي على مجموعة من المستشعرات التي تستطيع التعرف على الأشياء المختلفة، ثم تقوم بتجميع السيارة أو المنتج بالترتيب الذي تم برمجته مسبقا داخلها.

وفي حين أكد مسؤولو الجناح أن نموذج الذراع جاهز للعمل والتركيب في المصانع والمنشآت التي تحتاجه، فإنهم لم يقوموا بتركيبه حتى الآن في أي مصنع من مصانع السيارات الموجودة في مصر.

عدة مصنعين صينيين

واتسعت أرض المعرض لتضم مجموعة من الشركات التقنية الصينية من غير الشركات الضخمة الشهيرة، مثل إحدى شركات مجموعة "سيشوان" التقنية المختصة في صناعة اللوحات الأم وبدائل "رازبيري باي".

وكان غالبية الموظفين في أجنحة الشركات الصينية من الصين كون هذه الشركات مازالت تدرس إمكانية الدخول إلى الأراضي المصرية والتوسع بها.

وتواجدت العديد من الشركات الأخرى المختصة بصناعة أجهزة الاتصال وتوزيع الإنترنت، فضلا عن البنية التحتية والكابلات الضوئية لنقل البيانات وغيرها.

التقنيات المالية

وتضمنت المحاضرات أحاديث عن التقنيات المالية الحديثة في مصر والتي يتم تطبيقها مؤخرا مثل التوسع في تقنية الترميز التشفيري الذي يتيح استخدام "آبل باي" داخل مصر، وكيف يمكن لها أن تغير آلية التعامل مع البنوك مستقبلا بشكل كامل.

إعلان

وأشار موظفو جناح البنك المركزي المصري لقرب طرح تطبيق "هوية" الجديد الذي يعد الاستخدام الأول للهوية الرقمية في مصر وربطه مع كافة الخدمات الأخرى عبر الإنترنت.

وكذلك الأمر للبنك الرقمي الأول "وان بنك" (Onebank) الذي يعد أول بنك رقمي متكامل يتيح خدماته في مصر.