تطبيق إسرائيلي مخفي داخل هواتف سامسونغ في منطقتنا.. ماذا يجمع عنك؟

نشرت "سمكس" (SMEX) وهي منصة متخصصة بدعم السلامة الرقمية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا -ويقع مقرها في بيروت- معلومات عن تطبيق مثير للقلق يدعى "أب كلاود" (AppCloud) وهو مثبت بشكل افتراضي على هواتف "غلاكسي" من "سامسونغ" وتحديدا إصدارات "إيه" (A) و "إم" (M).

ويأتي "أب كلاود" كتطبيق افتراضي غير قابل للإزالة في تلك الفئة من الهواتف، كما أن سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق غير متوفرة على الإنترنت وخيار إيقاف التطبيق غير موجود أيضا.

ورغم أن وجود تطبيق كهذا على الهاتف يُعد أمرا مقلقا، ولكن الخوف الحقيقي يكمن في الجهة المالكة، حيث وجد فريق "سمكس" أن التطبيق مرتبط بشركة "أيرون سورس" (ironSource) الإسرائيلية التي باتت اليوم تابعة لشركة "يونتي" (Unity) الأميركية، وتشتهر الشركة بسجل مثير للجدل يتعلق بآليات جمع البيانات دون موافقة المستخدمين.

ورغم أن "سمكس" سلطت الضوء على التطبيق منذ فبراير/شباط الماضي، ولكنه لاقى رواجا واسعا بعد تغريدة من حساب "إنترناشونال سايبر ديغست" (International Cyber Digest) على "إكس" تتحدث عن برنامج تجسس إسرائيلي غير قابل للإزالة على أجهزة سامسونغ والتي حصدت أكثر من 7.4 ملايين مشاهدة.

ويشكّل تطبيق "أب كلاود" تهديدا كبيرا لمستخدمي هواتف سامسونغ في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، فالمخاوف لا تقتصر على جمعه للبيانات الشخصية للمستخدمين بشكل خفي، بل تمتد أيضا إلى الجوانب القانونية والأخلاقية بسبب ارتباطه بشركة إسرائيلية، في ظل حظر عمل الشركات الإسرائيلية في العديد من دول المنطقة.

وعلى الرغم من ذلك، تستمر سامسونغ في تثبيت التطبيق بشكل تلقائي على أجهزتها، دون تقديم أي توضيح للمستخدمين حول كيفية إزالته أو نوعية البيانات التي يقوم بجمعها.

ما تطبيق "أب كلاود" وكيف وصل لهواتف سامسونغ؟

"أب كلاود" تطبيق افتراضي بحجم 30 ميغابايت يحاول تثبيت تطبيقات أخرى على الهاتف، فهو يجمع معلومات حول التطبيقات التي تستخدمها والفئات التي تهمك، ثم يقترح تطبيقات وألعابا جديدة وفقا لذلك.

ولكن الباحثين في مجال الخصوصية كشفوا أنه يعمل كنظام شامل لجمع البيانات ومراقبة سلوك المستخدم، فهو يجمع معلومات الجهاز وبيانات الموقع الجغرافي والبصمة البيومترية، وقد وصل التطبيق إلى هواتف سامسونغ من فئات "إيه" و "إم" بمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا نتيجة لتوسيع الشراكة بين "سامسونغ" و"أيرون سورس" عام 2022.

والمشكلة الحقيقية في التطبيق تكمن في أن المستخدمين لا يحصلون على فرصة عادلة للإلغاء قبل محاولة تثبيت تطبيقات أخرى على أجهزتهم، إذ يضع "أب كلاود" أولوية على تثبيت التطبيقات التي تحقق أرباحا مالية بدلا من تحسين تجربة المستخدم، ولهذا يُنظر إليه على أنه برمجية زائدة وليست خدمة مفيدة.

ولسوء الحظ لا يمكن مسح التطبيق بالطريقة التقليدية، بل يتطلب كسر حماية الجهاز والوصول إلى صلاحيات الجذر لحذف حزمة التطبيق، وهذا الأمر بحاجة إلى متخصص لأن خطأ بسيط قد يتسبب بكارثة للجهاز.

وحتى هذه اللحظة لم ترد "سامسونغ" على الانتقادات الواسعة، وهذه ليست المرة الأولى. ففي منشور على منصة "ريديت" (Reddit) منذ سنتين، نشر أحد المستخدمين عن مشكلة تنزيل تطبيقات دون إذن، وزعم أنه تواصل مع "غوغل" و"سامسونغ" دون أي رد، ليكتشف أن المشكلة كانت في تطبيق "أب كلاود".