تصريح صادم من مصطفى سليمان: لماذا يجب الهروب من الذكاء الاصطناعي الخارق؟

أكد مصطفى سليمان رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت" أن فكرة الذكاء الاصطناعي الخارق الذي يتخطى قدرات البشر يجب ألا يكون هدفا للشركات، بل أن تحاول الشركات الابتعاد عنها قدر الإمكان، وذلك وفق تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر".

وجاءت تصريحات سليمان أثناء مقابلة أجراها مع برنامج "سيليكون فالي غيرل بودكاست" (Silicon Valley Girl Podcats)، إذ قال: "لا أشعر بأن لدي رؤية إيجابية للمستقبل" واصفا وجهة نظره حول الذكاء الاصطناعي الذي يتخطى البشر.

وأضاف سليمان قائلا: "سيكون من الصعب جدا احتواء هذا الذكاء الاصطناعي أو محاذاته مع قيمنا البشرية"، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي الخارق لا يشعر بشيء ولا يوجد ما يردعه.

ويشير التقرير إلى أن "مايكروسوفت" تعمل في الوقت الحالي لبناء ذكاء اصطناعي خارق إنساني يدعم الاهتمامات البشرية ويتماشى مع قيمها، وليس مجرد ذكاء اصطناعي خارق يتخطى مفاهيم البشر المعتادة.

وتناقض تصريحات سليمان الذي يعد أحد مؤسسي معامل "ديب مايند" التي استحوذت عليها "غوغل" في السابق مع ما تقوم به الشركات التقنية فضلا عما يراه رواد الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون.

وتبرز تصريحات سام ألتمان المختلفة ومهمة "أوبن إيه آي" الفرق الواضح بين وجهة نظر سليمان وألتمان، إذ يرى الأخير أن بناء الذكاء الاصطناعي العام الخارق هو مهمة شركته الأسمى.

ويبرر ذلك بأن الذكاء الاصطناعي الخارق سيسرع من الاكتشافات العلمية وعلاج الأمراض المختلفة وحل المشكلات العالمية التي تمنع الازدهار العالمي.