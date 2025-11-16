وفق التسريبات.. هذه هي أرباح "مايكروسوفت" من "أوبن إيه آي"

كشفت مجموعة من المستندات المسربة عن حصة الأرباح التي تحصل عليها "مايكروسوفت" من شركة "أوبن إيه آي" كونها من أكبر المستثمرين بها، إذ تجاوزت هذه الأرباح 800 مليون دولار في عام 2025 وفق تقرير موقع "تيك كرانش" التقني.

ويضيف التقرير أن "مايكروسوفت" حصلت على 493 مليون دولار في عام 2024 نتيجة استثمارها في "أوبن إيه آي"، ومن المتوقع أن تحصل على أكثر من 865 مليون دولار هذا العام فيما يمثل قفزة تقترب من ضعف أرباح العام الماضي.

ويذكر أن "مايكروسوفت" تحصل على نسبة 20% من إجمالي أرباح "أوبن إيه آي" نتيجة استثمار "مايكروسوفت" فيها، إذ وضعت أكثر من 13 مليار دولار بالشركة قبيل ظهورها للمرة الأولى.

ويؤكد التقرير أن هذه الأرباح هي الأرباح الصافية التي تصل إلى "مايكروسوفت" دون احتساب تكلفة استخدام "أوبن إيه آي" خوادم "أزور" السحابية أو حتى استخدام "مايكروسوفت" تقنيات "أوبن إيه آي" ووصولها إلى خدمات الشركة عبر "بينغ" وغيرها.

وبناء على الأرباح التي تمت مشاركتها مع "مايكروسوفت" والظاهرة في هذه المستندات يمكن معرفة أرباح "أوبن إيه آي" تقريبا لعامي 2024 و2025 على التوالي، إذ تمكنت الشركة في عام 2024 من توليد 2.5 مليار دولار، و4.3 مليارات دولار خلال 2025، وهو ما يتسق مع تقرير آخر نشره" ذا إنفورميشن"، وأشار إلى أن أرباح الشركة هذا العام تصل إلى 4.3 مليارات دولار.

ويتزامن ظهور هذه المستندات مع اقتراب طرح "أوبن إيه آي" في البورصة للاكتتاب العام، فضلا عن توقيع صفقة جديدة مع "مايكروسوفت" تتيح لها استخدام الخدمات السحابية من الشركات المنافسة.

ويشير التقرير إلى أن "أوبن إيه آي" تنفق على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها أكثر من أرباحها، إذ يتوقع أن تنفق الشركة هذا العام أكثر من 8.65 مليارات دولار على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك مقارنة بـ8.3 مليارات دولار المتوقعة لأرباحها.

ويتسق هذا الإنفاق مع المخاوف الموجودة من فقاعة الذكاء الاصطناعي وانفجارها الوشيك وفق ما جاء في التقرير.