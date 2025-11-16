وداعا لنسخ "ويندوز" المقرصنة بعد إغلاق أشهر ثغرة تفعيل

تمكنت "مايكروسوفت" من إغلاق الثغرة التي كان يعتمد عليها القراصنة في تفعيل أنظمة "ويندوز" وتطبيقات "أوفيس" لسنوات طويلة، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تيك سبوت".

ويعد تطبيق "كيه إم إس 38" (KMS38) لتفعيل أنظمة "ويندوز" و"أوفيس" أحد أشهر وأبرز أدوات التفعيل غير الشرعية لأنظمة "ويندوز"، والذي استخدمه الملايين لسنوات طويلة.

كما أن هذه الأداة كانت تتيح لك تحميل التحديثات واستخدام النظام بشكل يشبه النسخ الشرعية منه بالكامل، وهي تأتي من فريق يدعى "ماس" (MAS).

وتسبب هذا الإغلاق في إيقاف كافة الأنظمة والأجهزة التي اعتمدت على الأداة في تفعيل نسخة "ويندوز" الخاصة بها، لذلك بدأت بعض الأجهزة في التوقف حول العالم.

MAS 3.8 – R.I.P. KMS38 Beginning with build 26100.7019, Microsoft fully deprecated clip-based KMS license migration functionality. As a result, KMS38 has stopped working. Full changelog https://t.co/hog764ysJG pic.twitter.com/YwRuCWuUPh — MAS (@massgravel) November 12, 2025

وبينما تؤكد "مايكروسوفت" أن هذه الخطوة هي لحماية المستخدمين من التطبيقات الخبيثة، فإن البعض يشير لكون الأداة مفتوحة المصدر ويمكن لأي شخص فحصها بحثا عن البرمجيات الخبيثة.

وتتزامن هذه الخطوة مع تضييق "مايكروسوفت" الخناق على عملية تثبيت "ويندوز 11" دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وذلك استعدادا لطرح المزيد من التحديثات للنظام ودمج مزايا الذكاء الاصطناعي به.

وتمتلك "مايكروسوفت" موقفا متساهلا مع القراصنة وقرصنة تطبيقاتها، إذ يشير التقرير لتصريح سابق لبيل غيتس يؤكد فيه أن قرصنة أنظمة "ويندوز" ساهمت في نشره بشكل كبير حول العالم.

ولكن التغيرات الأخيرة في النظام ومنع تثبيته دون الاتصال بالإنترنت وحتى إغلاق ثغرات التفعيل تؤكد أن الشركة قررت تغيير موقفها من القرصنة بشكل عام.