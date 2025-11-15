فايننشال تايمز: تيم كوك سيغادر آبل وهذا هو المرشح لخلافته

تخطط شركة آبل لاستبدال رئيسها التنفيذي الحالي تيم كوك بداية العام القادم، إذ أفاد أشخاص مطلعون على المناقشات الداخلية في الشركة لصحيفة فايننشال تايمز بأن مجلس إدارة آبل وكبار مسؤوليها يتجهزون لتغيير الرئيس التنفيذي للشركة التي تبلغ قيمتها 4 تريليونات دولار، وذلك بعد أن أمضى كوك أكثر من 14 عاما في منصبه.

وليس من الواضح من قد يحل محله، ولكن الأنظار جميعها متجهة نحو جون تيرنوس نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في شركة آبل، رغم وجود العديد من الأسماء مثل جيف ويليامز وكريج فيديريغي وديردري أوبراين.

ويرى أشخاص مقربون من آبل أن هذا الانتقال خُطط له منذ فترة طويلة ولا علاقة له بأداء الشركة الحالي، خصوصا مع توقع تحقيق مبيعات قوية في نهاية العام لهواتف الآيفون.

ومن غير المرجح أن تعلن الشركة عن رئيسها التنفيذي الجديد قبل صدور تقرير أرباحها التالي في أواخر يناير/كانون الثاني القادم، والذي يغطي فترة العطلات المهمة للمبيعات، كما أن الإعلان المبكر خلال العام سيمنح فريق القيادة الجديد وقتا كافيا للاستقرار قبل أهم فعاليات الشركة السنوية، مثل مؤتمر المطورين في يونيو/حزيران وإطلاق آيفون في سبتمبر/أيلول، وفقا للمصادر.

يُذكر أن كوك البالغ من العمر 65 عاما شغل سابقا منصب رئيس العمليات وتولى قيادة الشركة عام 2011 بعد استلامه المنصب من المؤسس الشريك ستيف جوبز (الذي توفي بعد ذلك بأشهر)، وخلال فترة قيادته ارتفعت القيمة السوقية للشركة من نحو 350 مليار دولار عام 2011 إلى 4 تريليونات اليوم.

وشهدت آبل هذا العام عدة تغييرات بارزة في فريقها التنفيذي، فقد تنحّى المدير المالي لوكا مايستري –المقرب منذ فترة طويلة من كوك– عن دوره في بداية العام، كما أعلن جيف ويليامز وهو من المقربين لكوك أيضا أنه سيغادر منصبه كرئيس للعمليات في يوليو/تموز، بحسب فايننشال تايمز.

ويرى محللون أن تعيين تيرنوس كونه شخصا بارزا من قسم الأجهزة داخل الشركة سيكون قفزة نوعية، في وقت تواجه فيه آبل صعوبة في دخول فئات جديدة من المنتجات ومجاراة منافسيها في وادي السيليكون في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد عبر كوك عن تفضيله اختيار خليفته من داخل الشركة، مشيرا إلى أن لدى آبل "خطط خلافة مفصلة للغاية".

من هو جون تيرنوس خليفة كوك المحتمل؟

يعمل جون تيرنوس حاليا كنائب رئيس أول لهندسة الأجهزة في شركة آبل، وهو المشرف الرئيسي على جميع فرق تطوير الأجهزة، بما في ذلك الفرق المسؤولة عن آيفون وآيباد وأجهزة ماك وسماعات "إير بود"، ويبلغ تيرنوس نحو 50 عاما ويُذكر اسمه بشكل متكرر كأحد أبرز المرشحين المحتملين لخلافة تيم كوك.

وانضم تيرنوس إلى آبل عام 2001 ضمن فريق تصميم المنتجات، ومع مرور الوقت، ترقى في المناصب داخل الشركة، إذ أصبح في عام 2013 نائبا لرئيس هندسة الأجهزة، ثم رُقّي في عام 2021 إلى منصب نائب الرئيس الأول، ليصبح المسؤول الأول عن قطاع هندسة الأجهزة في الشركة.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح جون تيرنوس شخصية بارزة في فعاليات آبل، حيث يشارك في تقديم الأجهزة الجديدة، ويرى الكثيرون أن حضوره المتزايد هو إشارة إلى أن آبل تُعده لدور قيادي أكبر.