نجوم "هوليود" يبيعون أصواتهم لشركات الذكاء الاصطناعي

حصلت منصة الذكاء الاصطناعي "إيليفن لابس" (ElevenLabs) المختصة بتوليد المقاطع الصوتية على حقوق استخدام أصوات بعض المشاهير المميزين مثل ماثيو ماكونهي ومايكل كين، وذلك وفق تقرير نشرته "غارديان".

وفازت الشركة بأصوات الممثلين عبر صفقة تضمن استخدامها لهم وإتاحة أصواتهم في متجر الأصوات الذي أعلنت عنه "إيليفن لابس" مؤخرا.

وتعزز هذه الخطوة من مكانة المنصة كمنصة رائدة في عالم توليد الأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي، فهي الآن توفر كوكبة من الأصوات المميزة والفريدة عبر متجر الأصوات الخاصة بها.

كما تمثل هذه الصفقة خطوة هامة في إصلاح علاقة شركات الذكاء الاصطناعي مع هوليود، إذ اضطربت علاقتهم منذ اليوم الأول خوفا من استبدال الممثلين والعاملين في صناعة الترفيه من قبل الذكاء الاصطناعي.

ولا تمثل هذه الصفقة التعاون الأول بين ماكوهني و"إيليفن لابس"، إذ كان لهم تعاون سابق في عام 2022، كما أن ماكوهني من المستمثرين في الشركة.

ومن جانبه، أكد مايكل كين أن "إيلفين لابس" تساعده على الوصول إلى فئات جديدة في جمهوره والاتصال معهم بطرق لم تكن ممكنة سابقا.

ويضيف قائلا: "لسنوات عديدة، كنت أمنح صوتي للقصص التي حركت مشاعر الناس – حكايات الشجاعة، والذكاء، والروح الإنسانية، الآن، أساعد الآخرين في العثور على أصواتهم. مع "إيليفن لابس"، يمكننا الحفاظ على الأصوات ومشاركتها – ليس فقط صوتي، بل أصوات أي شخص آخر".

وتضم الصفقة أيضا مجموعة من أصوات ممثلي هوليود المتوفين مثل جون واين، روك هدسون، وجودي جارلاند، بالإضافة إلى شخصيات لا تزال على قيد الحياة مثل ليزا مينيلي وآرت جارفانكل.