"غوغل" تعاقب تطبيقات "أندرويد" التي تستهلك البطارية بشكل كبير

تنوي "غوغل" معاقبة التطبيقات التي تستهلك بطارية هواتف "أندرويد" بشكل مكثف دون وجود سبب مقنع لهذا الاستهلاك، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تيك سبوت" التقني.

ويتزامن هذا التوجه مع إطلاق "غوغل" معيارا جديدا لمراقبة استهلاك البطارية في الهواتف بالتعاون مع "سامسونغ" ويعمل معيار "أقفال الاستيقاظ الجزئية المفرطة" على تتبع حالة الاستيقاظ الخاصة بالهاتف، إذ تبقي بعض التطبيقات الهواتف في حالة استيقاظ حتى ولو تم إغلاق الشاشة.

ويفترض أن تعمل التطبيقات بشكل جزئي عند دخول الهاتف في وضع النوم، وذلك حتى تكمل المهام المطلوبة منها بأقل استهلاك ممكن للبطارية.

ولكن تبقي بعض التطبيقات الهاتف في حالة استيقاظ مستمرة حتى تكمل المهام الموكلة إليها، وهو ما يؤدي في النهاية لاستهلاك متزايد في البطارية.

وتعاقب "غوغل" التطبيقات التي يثبت استهلاكها للبطارية بشكل كبير عبر إخفائها من الصفحة الرئيسية لمتجر التطبيقات، وإظهار رسالة تحذيرية بأن هذا التطبيق يستهلك الكثير من الطاقة.

كما تنوي الشركة تطبيق مجموعة من المعايير على التطبيقات التي يتم ترشيحها للظهور في الصفحة الرئيسية للمتجر، وذلك بهدف تقديم تجربة مستخدم أفضل.

وتتضمن المعايير الجديدة معدل توقف التطبيق عن العمل، وحالات الإغلاق العشوائي التي تحدث للتطبيق إلى جانب استهلاك البطارية.

ويبدأ تطبيق العقوبات الجديدة من مطلع مارس/آذار المقبل، وسيصل للمستخدمين والمطورين على حد سواء رسالة تخبرهم بأن التطبيق معاقب لاستهلاكه البطارية بشكل كبير.