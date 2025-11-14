شاهد.. أول روبوت روسي يسقط على المسرح بعد الكشف عنه

تعثر الروبوت الروسي "آيدول" على خشبة المسرح الذي كان يجب أن يشهد الكشف الأول عنه، وذلك رغم أن الشركة هيأت كافة الأجواء الحماسية لتشعل حماس الجمهور ووسط حضور 50 صحفيا من مختلف المؤسسات الصحفية داخل البلاد وخارجها، وذلك وفق تقرير "نيويورك تايمز".

وبعد أن لوح الروبوت للجمهور، اختل توازنه ليسقط مباشرة على وجهه خلال ثوان من دخوله الأول للمسرح، بالطبع هرع الفريق التقني للشركة للإمساك بالروبوت وإسدال الستار مبكرا على حلم الروبوتات الروسية.

ويعد روبوت "آيدول" الذي يأتي من الشركة التي تحمل الاسم ذاته باكورة الإنتاج الروسي من الروبوتات، وهو إنتاج تأخر نسبيا عن بقية الدول.

ويصف ديمتري فيلونوف المحرر المسؤول عن وكالة "إيدينوروغ ميديا" اللحظات التي تلت سقوط الروبوت بأنها كانت ثقيلة وصامتة في البداية، ولكن لاحقا بدأ الحضور في التصفيق لدعم الشركة الناشئة ومشروعها.

وقال فيلونوف في تدوينة من حسابه في "صبستاك" (Substack): "تواجه معظم شركات الروبوتات متاعب في تحريك الروبوت، لذا كان متوقعا أن يواجه "آيدول" هذه التحديات"، مضيفا أن الشركة أنفقت كثيرا من الوقت والمال في تطوير وجه للروبوت بعكس المنافسين.

ومن جانبه، أوضح فلاديمير فيتوخين المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أن الروبوت الخاص بهم ما زال في طور التعلم ولم ينته تطويره بعد، مضيفا أنه يأمل أن تكون هذه تجربة يتعلم منها الروبوت.

ورغم تصريحات فيتوخين، فإن الشركة المطورة التي تحمل اسم الروبوت ذاته أكدت في الموقع الرسمي أنه قادر على السير والتعامل مع الجمهور وحتى الإمساك بالأشياء المختلفة، مشيرة إلى إمكانية استخدامه في عدة قطاعات مختلفة من بينها صناعة السيارات والمخازن وحتى صناعة الدواء.