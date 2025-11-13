"نانو بانانا" يصل إلى أجهزة "آيفون" عبر تطبيق صور "غوغل"

يتيح تطبيق صور "غوغل" لمستخدميه في أجهزة "آيفون" الآن تعديل الصور باستخدام نموذج "نانو بانانا" للذكاء الاصطناعي مباشرة، وذلك بعد أن كان متاحا في هواتف "أندرويد"، وفق تقرير موقع "ذا فيرج" التقني.

وتأتي الميزة الجديدة على شكل صندوق نصي يتيح لك كتابة التعديل الذي ترغب فيه ووصفه للنموذج حتى يقوم بتعديله وتطبيقه على الصور الموجودة في هاتفك مباشرة دون رفعها إلى النموذج.

كما يحمل التحديث واجهة تعديل جديد للتطبيق تتيح لك الوصول إلى مزايا التعديل وخيارات التعديل الاحترافية التقليدية بشكل سهل وسريع للغاية.

The wait for #NanoBanana 🍌 in Google Photos is over! Transform images with endless styles, right in the editor. Simply ask to restyle your picture—from mosaics to Renaissance portraits—and see your vision come to life. 🧵(1/6) 18+ users in eligible US locations. Results may… pic.twitter.com/UQ5b4EheoQ — Google Photos (@googlephotos) November 11, 2025

وتتنوع التعديلات التي يمكنك تطبيقها باستخدام النموذج الجديد، بدءا من إمكانية تعديل الصور بأكملها وإضافة تأثيرات وأشكال مختلفة عليها لتحويلها إلى صور جديدة تماما، وحتى تعديل أشياء بعينها في الصور مثل حذف بعض الأشياء وضبط الألوان والوجوه.

ويضيف التحديث ميزة الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصور الموجودة في الهاتف والمكتبة بشكل عام، وذلك عبر صندوق نصي لتقديم الأسئلة حيث يمكنك سؤال النموذج عن محتوى الصور ليقوم بالبحث عنها والإجابة عليها بكل سهولة.

ويأتي التحديث الجديد مع دعم أوسع للغات بجانب اللغة الإنجليزية، إذ يدعم 17 لغة مختلفة يمكنك من خلالها كتابة الوصف وتعديل الصور أو البحث عن الصور ومحتوياتها بشكل دقيق.

يذكر بأن "غوغل" طرحت نموذج "نانو بنانا" للذكاء الاصطناعي في الشهور الماضية ودمجته بشكل مباشر مع "جيميناي" في البداية، وقد لاقى رواجا واسعا بين المستخدمين.