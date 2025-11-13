رويترز: أغلب المستمعين لا يميزون الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي

يفشل 97% من المستمعين في التفرقة بين الموسيقى المولدة من قبل الذكاء الاصطناعي والمقاطع الأصلية المولدة من قبل البشر، وذلك وفق تقرير نشرته "رويترز".

ويشير التقرير إلى استبيان أجرته شركتا الموسيقى "ديزر/إبسوس" (Deezer\Ipsos) حول أثر الذكاء الاصطناعي على قطاع الموسيقى سواء في آلية صناعتها أو حتى استهلاكها والتربح منها.

وتضمن الاستبيان آراء 9 آلاف مستخدم من 8 دول مختلفة بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وكانت النتيجة متقاربة في كافة الدول التي شاركت في الاستطلاع مما يعزز المخاوف من آثار الذكاء الاصطناعي على القطاع الموسيقي.

كما أشار الاستبيان إلى أن غالبية المستمعين يرغبون في رؤية علامة واضحة تخبرهم بأن هذه الموسيقى مولدة من قبل الذكاء الاصطناعي، وذلك وفق بيان منصة "ديزر" لبث الموسيقى.

ويفضل 40% من المستمعين حول العالم تخطي المقاطع الموسيقية المولدة من قبل الذكاء الاصطناعي بشكل عام، كما تفاجأ 71% من المشاركين في الاستبيان من عدم قدرتهم على التفرقة بين المقاطع المولدة من قبل البشر أو من قبل الذكاء الاصطناعي.

وشهدت منصة "ديزر" التي تضم أكثر من 9.7 ملايين مستخدم حول العالم ارتفاعا كبيرا في معدل المقاطع الموسيقية المولدة من قبل الذكاء الاصطناعي حتى تجاوز عددها 50 ألف مقطع موسيقي مولد بالذكاء الاصطناعي.

وأتاحت المنصة إمكانية إضافة وسم للمقاطع المولدة من قبل الذكاء الاصطناعي، كما أزالتها من القوائم الموسيقية الرائجة التي تنشرها المنصة كل شهر.

وكانت المقاطع الموسيقية المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي جذبت اهتمام المستخدمين والعالم بعد أن تمكنت فرقة "ذا فيلفت صن داون" (The Velvet Sundown) من جمع أكثر من مليون مستمع في "سبوتيفاي" قبل أن تكشف عن كونها فرقة مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي.

إعلان

ويتزامن استبيان "ديزر/إبسوس" مع صدور حكم ضد "أوبن إيه آي" في ألمانيا لكون "شات جي بي تي" انتهك قوانين الملكية الألمانية عبر توليد كلمات أغنية مقتبسة من أغاني أخرى.