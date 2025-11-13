أكثر من نصف مستخدمي "شات جي بي تي" يثقون في نصائحه المالية

كشف تقرير نشرته "تايمز" عن ميل مستخدمي "شات جي بي تي" وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى للاعتماد عليها كمستشار مالي يقدم نصائح يومية عن الادخار والضرائب وحتى الاستثمار.

ويعتمد 56% من مستخدمي "شات جي بي تي" على نصائحه المالية، بينما يستخدمه 29% لمساعدتهم في مستندات الأعمال المختلفة و20% للحصول على وصفات الطعام و17% للحصول على النصائح الطبية و14% للحصول على النصائح المتعلقة بوظائفهم بشكل خاص، وفقا للدراسة التي اعتمد عليها التقرير.

ويرى جاس سينغ الرئيس التنفيذي لعلاقات المستهلكين في مجموعة "لويدز" (Lloyds) المصرفية التي تكفلت بإجراء البحث أن الذكاء الاصطناعي يمنح الملايين شعورا بالثقة بشأن قراراتهم المالية، ويضيف قائلا: "لكن من الضروري أن يتلقوا معلومات يمكنهم الوثوق بها".

ويملئ الذكاء الاصطناعي جزءا كبيرا من الفارغ الذي تخلقه أسعار المستشارين الماليين في المملكة المتحدة، إذ تتجاوز أسعار جلسات المستشارين أكثر من 1300 دولار للجلسة الواحدة، في حين يوفر "شات جي بي تي" استشارة مجانية.

ويذكر التقرير أن "شات جي بي تي" هو الأداة الأكثر استخداما بين جميع أدوات الذكاء الاصطناعي، مع إشارات لاستخدام "جيميناي" وبعض نماذج الذكاء الاصطناعي المجانية الأخرى.

كما يبرر توجه المستخدمين إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لغياب الرقابة المالية عليها من قبل الهيئات التنظيمية، إذ يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي تقديم نصائح محددة وواضحة، وهو ما لا يستطيع الكثير من الشركات المالية والاستثمارية القيام به.