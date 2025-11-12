تطبيقات مفيدة لنظام "آبل كار بلاي" لم تكن تعرفها سابقا

يسهم نظام "كار بلاي" في ربط هواتف "آبل" مع أنظمة السيارات الحديثة، ويمنح النظام الترفيهي في السيارة واجهة جديدة تحاكي تلك الموجودة في أجهزة الشركة.

ويرى العديد من المستخدمين أن "كار بلاي" هو أحد أهم المزايا التي يجب أن توجد في سيارتهم، فضلا عن كونها من أهم المزايا التي تقدمها "آبل" لمستخدميها.

ومع طرح نظام "آي أو إس 26″، قامت الشركة بتحديث منظومة "كار بلاي" بالكامل عبر تطبيق الواجهة الجديدة للنظام عليه وإضافة مجموعة جديدة من المزايا.

ويتضمن هذا ميزة الأدوات المصغرة، وهي ميزة تتيح لك فتح تطبيقات مصغرة في واجهة "كار بلاي" والاستفادة من مزاياها المختلفة من السيارة مباشرة.

وبينما تقدم التطبيقات الشهيرة أدوات مصغرة خاصة بها لمنظومة "كار بلاي"، فإن هناك مجموعة من التطبيقات التي يجهلها البعض، ولكن تقدم تجربة فريدة من نوعها ولا يمكن الاستغناء عنها في السيارات.

ومن أهم هذه التطبيقات:

1- تطبيق "بلج شير" (PlugShare)

انتشرت السيارات الكهربائية بكثرة في السنوات الأخيرة، وتزامن مع هذا الانتشار ظهور محطات الشحن العامة التي يمكن استخدامها خارج المنزل وفي مختلف المدن في العالم.

ولكن يصعب العثور على مثل هذه المحطات خاصة عندما تكون في مدينة مختلفة عن تلك التي تقطن بها، لذلك يعد تطبيق "بلج شير" أحد أهم التطبيقات التي لا يستغني عنها مالك السيارات الكهربائية.

ويتيح التطبيق للمستخدمين البحث عن محطات الشحن المختلفة في أي مدينة بالعالم، ثم يرشدك إلى هذه المحطة لتتمكن من الاستفادة منها.

ويمتاز هذا التطبيق عن منافسيه في خوارزمية الذكاء الاصطناعي المناسبة له، إذ يقدم لك المحطات الملائمة والمناسبة لك في أي مكان كنت تقيم فيه، ويستبعد المحطات التي لا تتناسب معك أو مع مواصفات سيارتك.

2- تطبيق "بوكيت كاست" (Pocket Cast)

يعد هذا التطبيق واجهة مثالية للاستماع للمقاطع الصوتية والبودكاست مباشرة من السيارة، وذلك دون الحاجة للبحث عنها في تطبيقات أخرى.

ويوفر التطبيق تجربة بديلة لتطبيق "آبل" الخاص بالبودكاست، كما أنه يضم تشكيلة أوسع من البودكاست ومزايا مختلفة ومتنوعة تتضمن إمكانية التحكم في المقاطع الصوتية والقفز فيما بينها بفارق ثوان محدودة.

ويضم التطبيق اشتراكا مدفوعا يمنحك مساحة تخزين سحابية تصل إلى 20 غيغابايتا، فضلا عن مجموعة من المزايا الإضافية.

3- تطبيق "في إل سي" (VLC)

يحظى تطبيق "في إل سي" بشعبية واسعة بين المستخدمين في مختلف المنصات، ويمكن الاستفادة منه في تشغيل المقاطع الصوتية مباشرة في "آبل كار بلاي" من دون الحاجة إلى بثها من خلال تطبيقات الموسيقى أو "يوتيوب".

ويتيح لك التطبيق إمكانية بناء مكتبات الموسيقى مباشرة من داخله، كما تستطيع ربطه بأي خدمة تخزين سحابي والاستفادة من قدراتها مباشرة داخل التطبيق.

ويستطيع التطبيق بفضل مكتبة الأكواد الاحترافية فيه تشغيل الملفات الصوتية بجودة أعلى من تطبيقات بث الموسيقى المعتادة أو حتى تطبيقات تشغيل الموسيقى المعتادة.

4- مدير المنزل من "آبل"

توفر "آبل" تطبيقا مخصصا لإدارة المنازل الذكية والأنشطة المتعلقة بها ما دامت الأجهزة تدعم الاتصال بهذا التطبيق مباشرة.

ويمكنك الاستفادة منه واستخدامه مباشرة من داخل "كار بلاي"، وذلك لتشغيل الأوامر والأجهزة قبل الوصول إلى المنزل.

ويقدم هذا التطبيق مجموعة متنوعة من المزايا التي تضم فتح أبواب الجراج أو حتى تشغيل آلة القهوة وتحضير كوب قهوة مناسب، إلى جانب التحكم في أجهزة التبريد وأجهزة المنزل الذكي الأخرى.

ولأن التطبيق مقدم من "آبل" فهو يعمل أيضا مع الأوامر الصوتية لـ"سيري" مباشرة من داخل السيارة، أي إنك تستطيع توجيه الحديث للسيارة من دون الإمساك بالهاتف حتى يعمل التطبيق مباشرة.

5- تطبيق "ماي رادار ويذر" (MyRadar Weather)

يمكن القول إن هذا التطبيق لا غنى عنه مع محبي السفر والتنقل، إذ يمنحك تحديثات مباشرة ومتحركة للخرائط المختلفة بما يتناسب مع التغيرات الجوية، وذلك في شاشة "كار بلاي".

ويمتاز هذا التطبيق بتركيزه الواسع على الصور المتحركة والخرائط المتحركة أيضا، إذ يمكنك باستخدامه متابعة التحركات الجوية المختلفة بكل سهولة ومن دون عناء.