السجن 11 عاما لـ "ملكة البتكوين"

تشيمين تشيان خدعت 130 ألف صيني (رويترز)
Published On 12/11/2025
آخر تحديث: 16:50 (توقيت مكة)

تواجه تشيمين تشيان الصينية البالغة من العمر 47 ربيعا حكما مشددا بالسجن لمدة 11 سنة و8 أشهر لضلوعها في عمليات احتيالية تضمنت سرقة 61 ألف بيتكوين تصل قيمتها إلى 7.3 مليارات دولار، وذلك وفق تقرير نشره موقع "بيلبينغ كومبيوتر" التقني.

ويأتي هذا الحكم بعد تحقيق استمر لمدة 7 سنوات منذ إلقاء القبض عليها في 2017، إذ أكد التحقيق قيادتها للمجموعة الاحتيالية التي سرقت أكثر من 128 ألف ضحية في الصين.

كما تم الحكم على سينغ هوك لينغ البالغ من العمر 47 عاما والقاطن في ماتلوك ديربشاير بالسجن لمدة 4 سنوات و11 شهرا لدوره في هذا المخطط الاحتيالي ومشاركته في غسل الأموال المسروقة.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 09: In this photo illustration, a visual representation of the digital Cryptocurrency, Bitcoin is seen on January 09, 2024 in London, England. Bitcoin investors are expecting the U.S. Securities And Exchange Commission (SEC) to issue a decision soon on whether to grant Bitcoin "exchange-traded fund" (ETF) approval, which would allow people to invest in Bitcoin without having to buy it on a crypto exchange like Coinbase or Binance. The price of Bitcoin has risen in anticipation of such approval. (Photo illustration by Dan Kitwood/Getty Images)
مصادرة المملكة المتحدة لهذه العملات تجعلها عملية المصادرة الكبرى في التاريخ (غيتي)

وأكدت شرطة العاصمة البريطانية أن تشيان قامت بتحميل جزء من الأموال التي حصلت عليها إلى نقود ورقية ومجوهرات وعملات رقمية أخرى جديدة، وذلك قبل هروبها إلى الولايات المتحدة تحت اسم مزيف.

وصادرت سلطات المملكة المتحدة العملات المسروقة التي تصل قيمتها حاليا إلى 7.3 مليارات دولار، لتصبح بذلك هذه أكبر عملية مصادرة لعملات مشفرة في التاريخ، متجاوزة بذلك عملية الولايات المتحدة التي شهدت الاستحواذ على 94 ألف بتكوين في عام 2022 وكانت تصل قيمتها إلى 3.6 مليارات دولار.

وحصلت تشيان على لقب ملكة البتكوين في عام 2014 مع بدء مخططها الاحتيالي، إذ أقنعت 130 ألف مواطن صيني بالمشاركة في شبكة احتيالية تابعة لها مع وعد بأن يحققوا أرباحا تصل إلى 300% على استثمارهم الأصلي.

المصدر: مواقع إلكترونية

