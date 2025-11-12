الذكاء الاصطناعي يساعد من يعانون من تشتت الانتباه وفرط الحركة

أشارت دراسة حديثة نشرتها وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على مساعدة الموظفين ذوي التنوعات العصبية المختلفة، مثل من يعانون من فرط الحركة ونقص الانتباه وعسر القراءة والتوحد في أعمالهم، وذلك وفق تقرير نشرته "سي إن بي سي".

ويشير التقرير إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي تحديدا ساعدوهم على العمل بشكل طبيعي يشبه الموظفين المعتادين، إذ كان قادرا على تعويض أوجه القصور لديهم.

وتقول تارا ديزاو التي تشغل منصب في إدارة التسويق بإحدى الشركات وتعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من النوع المركب "إن الوقوف والمشي أثناء الاجتماع يعني أنني لا أقوم بتدوين الملاحظات، ولكن الآن يمكن للذكاء الاصطناعي أن يأتي ويلخص الاجتماع بأكمله في نص ويختار الموضوعات ذات المستوى الأعلى".

ويساهم تنوع أدوات الذكاء الاصطناعي على استخدامها في جوانب مختلفة في مكان العمل، إذ يمكن تخصيصها لتلائم نوعا بعينه من الاستخدامات أو حتى لتكون ذات استخدامات عامة يمكن للجميع الاستفادة منها، ويذكر التقرير أن الشركات والهيئات التي توظف أصحاب التنوعات العصبية المختلفة ترى عائدا أكبر من تلك التي تتجنبهم.

ويذكر التقرير أن أكثر الأدوات استخداما في هذه الحالات هي أدوات تسجيل الملاحظات وجدولة الاجتماعات، وحتى أدوات التواصل الداخلية المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وتسعى الشركات والجمعيات الحقوقية الآن لفرض استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كإحدى الحلول المصممة لجعل أماكن العمل أكثر شمولا وراحة للمستخدمين الذين يعانون من تنوعات عصبية مختلفة.

ويشير التقرير إلى هيئة غير ربحية تدعى الذكاء الإنساني، وتسعى لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل لخفض التمييز ضد ذوي التنوعات العصبية.