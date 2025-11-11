"ويكيبيديا" ترجو شركات الذكاء الاصطناعي استخدام خدماتها المدفوعة

طالبت مؤسسة "ويكيميديا" -المسؤولة عن الموسوعة المفتوحة عبر الإنترنت "ويكيبيديا"- مطوري الذكاء الاصطناعي باستخدام الواجهة البرمجية المدفوعة التي توفرها للاستخدامات التجارية، واصفة هذا الأمر بكونه الاستخدام المسؤول للبيانات المتاحة بها، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تيك كرانش" التقني.

وتأتي هذه المطالبة بعدما عانت هذه الموسوعة المفتوحة من انخفاض كبير في عدد زوارها منذ بداية عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي وانتشار أدوات الدردشة المعززة بهذه التقنية الجديدة.

وأوضحت المؤسسة -في تدوينة عبر موقعها الرسمي- أن استخدام الواجهة المدفوعة من "ويكيبيديا " يتيح لأدوات الذكاء الاصطناعي والمطورين الاستفادة من كافة المواد الموجودة بالموسوعة واستخدام خوادم " ويكيبيديا " بشكل غير محدود.

كما أشارت "ويكيبيديا" إلى أن استخدام الواجهة المدفوعة هو طريقة مباشرة تجعل شركات الذكاء الاصطناعي تساهم في مهمة الموسوعة غير الربحية.

وأضافت قائلة "لكي يثق الناس بالمعلومات التي تتم مشاركتها على الإنترنت، يجب على المنصات أن توضح مصدر المعلومات وتزيد من فرص زيارة تلك المصادر والمشاركة فيها، مع انخفاض عدد الزيارات إلى ويكيبيديا. قد يقل عدد المتطوعين الذين يعملون على تنمية المحتوى وإثرائه، وقد يدعم عدد أقل من المتبرعين الأفراد هذا العمل".

ويشير التقرير إلى أن "ويكيبيديا" حسنت أدوات اكتشاف روبوتات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الشهور الماضية، ولاحظت أن العديد من روبوتات الذكاء الاصطناعي تحاول الآن الظهور بشكل بشري لتجنب هذه القيود الجديدة.

ولم تذكر المؤسسة أي عواقب قانونية أو جزاءات متعلقة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمحتوى الخاص بها، ولكنها أشارت إلى أن استمرار هذا الأمر يمثل خطرا على استمرارية الموسوعة.

وكانت "ويكيبيديا " أوضحت مطلع هذا العام خطتها لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة محرريها وتيسير العمل، وذلك عبر استخدام أدوات الترجمة والأتمتة المباشرة.

يُذكر أن المخترع الأميركي إيلون ماسك كشف مؤخرا عن "غروكبيديا" وهي نسخة منافسة لموسوعة "ويكيبيديا" وتعتمد مباشرة على أداة الذكاء الاصطناعي "غروك".