لماذا قررت آبل قتل "آيفون إير" في عيد ميلاده الأول؟

تنوي "آبل" تأجيل الجيل القادم من "آيفون إير" حسب ما كشفه تقرير "رويترز"، وذلك سبب ضعف مبيعات الجيل الحالي من الهاتف.

وكانت خطة "آبل" الأساسية هي طرح الجيل الثاني من الهاتف في خريف العام المقبل 2026 تزامنا مع طرح "آيفون 18 برو" و"آيفون القابل للطي"، وتأجيل الطراز القياسي من "آيفون 18" إلى العام الذي يليه.

ويؤكد التقرير أن مبيعات الهاتف كانت أقل من المتوقع بشكل كبير مما دفع الشركة لخفض إنتاجه في الجيل الحالي والتركيز أكثر على "آيفون 17 برو ماكس" الذي شهد إقبالا واسعا.

وجاء هاتف "آيفون إير" في البداية لاستبدال طراز "بلس" الذي كانت تطرحه الشركة منذ عدة أعوام، إذ كان الأخير يعاني أيضا من ضعف المبيعات مقارنة مع بقية الهواتف.

ويعد "آيفون إير" الحالي الجيل الأول من هواتف "آبل" فائقة النحافة التي كثرت الإشاعات عنها سابقا في السنوات الماضية، وبينما يقدم الهاتف تجربة فريدة في التصميم، فإن "آبل" احتاجت للقيام ببعض التضحيات حتى تحققها.

ولاقت هذه التضحيات استياء واسعا من المستخدمين، إذ يأتي الهاتف مع عدسة كاميرا خلفية واحدة فقط بالإضافة إلى مكبر صوت وميكروفون واحد فقط مع عمر بطارية أقل من بقية هواتف "آيفون 17".

ويشير تقرير منفصل من موقع "ذا فيرج" إلى أن الجيل القادم من "آيفون إير" كان سيحمل معه مجموعة جديدة من المزايا والتحسينات، بدءا من بطارية أكبر وغرفة تبريد بخارية وعدسة كاميرا إضافية.

وتطرح "آبل" بعد هذا التغير في العام المقبل 3 هواتف فقط، وهي "آيفون القابل للطي" و"آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو ماكس"، وذلك إن التزمت بالخطة التي كشفت عنها تقارير سابقة.