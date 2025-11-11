الجزيرة وغوغل تبحثان إطلاق تحالف تقني إستراتيجي

زار وفد من شركة غوغل مقر شبكة الجزيرة الإعلامية، الأحد 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، برئاسة أوليفر باركر، نائب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي، لبحث سبل التعاون في مجالات التطوير الإستراتيجي، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة.

والتقى الوفد بالشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام للشبكة، حيث صرح خلال اللقاء بأن الجزيرة تعمل على إنشاء منظومة تقنية عالمية تعزز موقعها كمؤسسة إعلامية رائدة في مجال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي اجتماع آخر على هامش الزيارة التقى الوفد الزائر بأحمد اليافعي، المدير التنفيذي للقنوات، وأحمد الفهد، المدير التنفيذي للتكنولوجيا وعمليات الشبكة، ومنير الدايمي، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي، وإيمان العامري، مديرة معهد الجزيرة للإعلام، ولجنة مراجعة إستراتيجية الشبكة.

ونوقشت خلال الاجتماع سبل التعاون الممكنة بين غوغل والجزيرة في تنفيذ مشاريع الشبكة ومبادراتها الإبداعية، وتحقيق رؤيتها وأهدافها.

ومن أبرز المشاريع التي طرحت في الاجتماع فكرة مشروع "النواة"، أول نموذج تشغيلي متكامل تعمل الشبكة على تنفيذه لدمج الصحافة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يعيد تعريف صياغة الخبر وإنتاجه، ويجعل الإنسان شريكا في عملية الإنتاج لا مجرد مستخدم للتقنية و متلق للخبر.

وضم وفد غوغل إضافة إلى أوليفر باركر، نائب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي، كلا من يسري مهذب، مستشار رقمي أول لدى غوغل كلاود، وغسان كوستا، المدير العام الإقليمي لغوغل كلاود، وإليكس روتر، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الذين أعربوا عن سعادتهم بالتعاون مع شبكة الجزيرة الإعلامية، بوصفها أحد أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في المنطقة والعالم.

وتجول الوفد في قنوات الجزيرة وغرف أخبارها، واطلعوا على التقنيات المتقدمة المستخدمة في عملية إنتاج المحتوى الإعلامي بالشبكة.

يذكر أن هذا اللقاء سبقته سلسلة اجتماعات تمهيدية نظمتها لجنة مراجعة إستراتيجية شبكة الجزيرة الإعلامية مع فريق غوغل ومسؤوليها المعنيين بالذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، لبحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين، والتحولات التي تشهدها صناعة الإعلام.​