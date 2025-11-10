تكنولوجيا

هجوم سيبراني استهدف دول الشرق الأوسط عبر ثغرة في "سامسونغ"

People try the latest Galaxy smartphones, including the Galaxy S25, the Galaxy S25 Plus, and the Galaxy S25 Ultra AI during the Samsung Galaxy Unpacked 2025 winter event in San Jose, California, U.S., January 22, 2025. REUTERS/Laure Andrillon
الثغرة استهدفت هواتف "غالاكسي إس 22" وحتى "إس 24" (رويترز)
Published On 10/11/2025
|
آخر تحديث: 17:07 (توقيت مكة)

حفظ

كشف الباحثون في الوحدة 42 بشركة "بالو ألتو الأمنية" (Palo Alto) عن ثغرة في هواتف "سامسونغ" استغلها القراصنة لفترة جاوزت العام وكانت تتيح اختراق الهواتف عن بعد ودون تدخل من المستخدم وفق تقرير "تيك سبوت" التقني.

وأطلقت الشركة على هذه الهجوم اسم "لاند فول" (Landfall)، وكان يعتمد على ثغرة في آلية تعامل هواتف "سامسونغ" مع الصور وتحليلها.

ويضم ملف الصورة المعطوبة ملفا مضغوطا مخزنا بداخله يضم البرمجيات الخبيثة، وعند وصول الصورة المعطوبة إلى هاتف الضحية يتم فتح الملف المضغوط المخزنة داخلها وتثبيت البرمجيات الخبيثة الموجودة بداخله.

وتحصل البرمجيات الخبثة على وصول مباشر إلى البيانات الخاصة والسرية الموجودة داخل الهاتف، مما يتيح لمنفذ الهجوم الوصول إليها وسرقة حتى البيانات التعريفية الخاصة بالجهاز بكل سهولة، فضلا عن إمكانية تشغيل الكاميرا والميكروفون عن بعد.

SAPIR, ISRAEL - NOVEMBER 11: A woman walks by the building entrance of Israeli cyber company NSO Group at one of its branches in the Arava Desert on November 11, 2021 in Sapir, Israel. The company, which makes the spyware Pegasus, is being sued in the United States by WhatsApp, which alleges that NSO Group's spyware was used to hack 1,400 users of the popular messaging app. An US appeals court ruled this week that NSO Group is not protected under sovereign immunity laws. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
الأدلة الجنائية تشير إلى استخدام أسلوب "إن إس أو" في تطوير الثغرة (غيتي)

ووفق البيانات الجنائية التي وجدتها الوحدة، فإن الثغرة استخدمت بكثرة ضد كافة هواتف "سامسونغ" ولكن تحديدا الهواتف من "غالاكسي إس 22" وحتى "إس 24" فضلا عن الهواتف القابلة للطي التي صدرت في الفترة ذاتها.

كما أشارت البيانات الجنائية إلى أن استخدام الثغرة كان مكثفا في العراق وإيران وتركيا والمغرب، مما يشير إلى استهداف الضحايا بشكل محدد بدلا من الاستهداف العشوائي أو العام لعدد كبير من الضحايا.

وفي حين تظل الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم مجهولة حتى الآن، إلا أن الوحدة 42 اكتشفت أكوادا برمجية وآليات تصميم تحاكي تلك المستخدمة من شركات التجسس وبرمجيات المراقبة مثل "إن إس أو غروب" المعروفة بتطويرها لبرمجية "بيغاسوس" الخبيثة التي كانت تعتمد على أسلوب مشابه في اختراق هواتف "آيفون" و"واتساب".

إعلان

ومن جانبها، أكدت "سامسونغ" أن هذه الثغرة قد أغلقت في أبريل/نيسان 2025، ولكن يشير التقرير إلى صعوبة التخلص من أثرها نهائيا لأنها تقوم بتعديل ملفات النظام بشكل نهائي.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان