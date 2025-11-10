تكنولوجيا

لماذا انزعج جيران مارك زوكربيرغ منه؟

SUN VALLEY, ID - JULY 13: Mark Zuckerberg, chief executive officer of Facebook, attends the annual Allen & Company Sun Valley Conference, July 13, 2018 in Sun Valley, Idaho. Every July, some of the world's most wealthy and powerful businesspeople from the media, finance, technology and political spheres converge at the Sun Valley Resort for the exclusive weeklong conference. Drew Angerer/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
الجيران اشتكوا من وجود مدرسة تضم 30 طالبا داخل منشأة زوكربيرغ (الفرنسية)
Published On 10/11/2025
|
آخر تحديث: 14:39 (توقيت مكة)

حفظ

كشف تقرير نشره موقع "وايرد" التقني عن شكاوى متعددة من جيران مارك زوكربيرغ -في منزله الواقع كريسنت بارك في بالو ألتو (كاليفورنيا)- ويعود السبب إلى إنشاء مدرسة في منزل زوكربيرغ الذي توسع كثيرا في السنوات الأخيرة.

ويؤكد الموقع في التقرير أن منزل زوكربيرغ توسع ليشمل 11 منزلا مختلفا بالمنطقة يجمع بينهم جميعا خط واحد للمباني يسهل الوصول إلى المنزل الرئيسي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة السكان الآخرين في المنطقة.

وبدأت أزمة السكان مع زوكربيرغ منذ عام 2016 عند شرائه للمنزل للمرة الأولى، إذ خافوا أن يرفع هذا سعر المنازل في المنطقة بشكل غير مسبوق.

ولكن السكان لاحظوا عام 2021 وجود مدرسة في منشأة زوكربيرغ وهي تستقبل الأطفال من مختلف المنازل وليس فقط أطفال زوكربيرغ الثلاثة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين المناطق السكانية في بالو ألتو.

واطلع موقع "وايرد" على 1665 مستندا مختلفا من بينها أكثر من 300 شكوى قانونية حول هذه المدرسة، والمخالفات التي تتم في سكن زوكبيرغ.

ويذكر التقرير أن المدرسة في منزل زوكربيرغ كان تضم 30 طالبا يأتون في أوقات مختلفة من اليوم ويغادرونها أيام العمل.

Vegetation covers the front of Facebook Inc.'s Chief Executive Officer Mark Zuckerberg's house in Palo Alto, California, U.S. on Saturday, July 14, 2012. Zuckerberg refinanced a $5.95 million mortgage on his Palo Alto , California, home with a 30-year adjustable-rate mortgage starting at 1.05 percent, according to public records for the property. Photographer: Noah Berger/Bloomberg via Getty Images
منزل زوكربيرغ اتسع ليشمل 11 منزلا مجاورا (غيتي إيميجز)

كما كشفت المستندات التي اطلع عليها الموقع عن شكاوى من الجيران بسبب أصوات البناء المزعجة في المنطقة والوجود المستمر لشركات الأمن الخاصة، وحتى مجموعة من موظفي "ميتا" الذين يجعلون الشوارع ضيقة.

كما اتهم الجيران إدارةَ خدمات التخطيط والتنمية في المدينة بمحاباة أسرة زوكربيرغ، ومحاولة إرضائهم على حساب بقية القاطنين في المدينة.

وهو الأمر الذي أنكرته ميغان هوريجان تايلور المتحدثة باسم مدينة بالو ألتو، إذ قالت إنه "ينفذ قواعد تقسيم المناطق والبناء وسلامة الحياة بشكل متسق، بغض النظر عمن يملك العقار".

إعلان

وظهرت مدرسة بيكن بين أو "بي بي إس" (BBS) اختصارا للمرة الأولى في المستندات الرسمية عام 2022، وذلك بعد عام واحد من شكاوى جيران زوكربيرغ، ويشير الاسم إلى أحد حيوانات زوكربيرغ الأليفة.

ويذكر التقرير أن المدرسة أغلقت أبوابها في مارس/آذار 2025، وذلك بناء على التقارير الرسمية من أسرة زوكربيرغ إلى جانب ملاحظات جيرانهم.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان