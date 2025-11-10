لماذا انزعج جيران مارك زوكربيرغ منه؟

كشف تقرير نشره موقع "وايرد" التقني عن شكاوى متعددة من جيران مارك زوكربيرغ -في منزله الواقع كريسنت بارك في بالو ألتو (كاليفورنيا)- ويعود السبب إلى إنشاء مدرسة في منزل زوكربيرغ الذي توسع كثيرا في السنوات الأخيرة.

ويؤكد الموقع في التقرير أن منزل زوكربيرغ توسع ليشمل 11 منزلا مختلفا بالمنطقة يجمع بينهم جميعا خط واحد للمباني يسهل الوصول إلى المنزل الرئيسي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة السكان الآخرين في المنطقة.

وبدأت أزمة السكان مع زوكربيرغ منذ عام 2016 عند شرائه للمنزل للمرة الأولى، إذ خافوا أن يرفع هذا سعر المنازل في المنطقة بشكل غير مسبوق.

ولكن السكان لاحظوا عام 2021 وجود مدرسة في منشأة زوكربيرغ وهي تستقبل الأطفال من مختلف المنازل وليس فقط أطفال زوكربيرغ الثلاثة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين المناطق السكانية في بالو ألتو.

واطلع موقع "وايرد" على 1665 مستندا مختلفا من بينها أكثر من 300 شكوى قانونية حول هذه المدرسة، والمخالفات التي تتم في سكن زوكبيرغ.

ويذكر التقرير أن المدرسة في منزل زوكربيرغ كان تضم 30 طالبا يأتون في أوقات مختلفة من اليوم ويغادرونها أيام العمل.

كما كشفت المستندات التي اطلع عليها الموقع عن شكاوى من الجيران بسبب أصوات البناء المزعجة في المنطقة والوجود المستمر لشركات الأمن الخاصة، وحتى مجموعة من موظفي "ميتا" الذين يجعلون الشوارع ضيقة.

كما اتهم الجيران إدارةَ خدمات التخطيط والتنمية في المدينة بمحاباة أسرة زوكربيرغ، ومحاولة إرضائهم على حساب بقية القاطنين في المدينة.

وهو الأمر الذي أنكرته ميغان هوريجان تايلور المتحدثة باسم مدينة بالو ألتو، إذ قالت إنه "ينفذ قواعد تقسيم المناطق والبناء وسلامة الحياة بشكل متسق، بغض النظر عمن يملك العقار".

وظهرت مدرسة بيكن بين أو "بي بي إس" (BBS) اختصارا للمرة الأولى في المستندات الرسمية عام 2022، وذلك بعد عام واحد من شكاوى جيران زوكربيرغ، ويشير الاسم إلى أحد حيوانات زوكربيرغ الأليفة.

ويذكر التقرير أن المدرسة أغلقت أبوابها في مارس/آذار 2025، وذلك بناء على التقارير الرسمية من أسرة زوكربيرغ إلى جانب ملاحظات جيرانهم.