كيف استجاب رواد التقنية والمال لفوز زهران ممداني؟

أثار فوز زهران ممداني موجة من ردود الفعل المتفاوتة في الأوساط الأميركية، وانتقل هذا التفاوت أيضا إلى العديد من العاملين في قطاع التقنية ورؤساء كبرى الشركات.

ويعد زهران ممداني أول عمدة مسلم من أصول هندية في نيويورك، فضلا عن دعمه القضية الفلسطينية ودعمه التيار الاشتراكي الديمقراطي أيضا.

ويحاول ممداني تنفيذ خطة تقديمة تسهم في خفض الأعباء على قاطني نيويورك، من بينها إيقاف ارتفاع أسعار الإيجارات، وتأسيس مجموعة من المحال التجارية التابعة للدولة، فضلا عن فرض ضريبة تصل إلى 2% على أثرياء نيويورك.

جيمي ديمون المدير التنفيذي لبنك "جي بي مورغان"

أكد ديمون أنه لا ينوي اتخاذ أي قرارات متسرعة بخصوص ممداني وفوزه، وأوضح أن السبب في هذا هو صغر سن ممداني، فضلا عن كون بعض خططه جيدة.

وأضاف ديمون "لقد رأيت الكثير من الناس. لقد انغمسوا في العمل نوعًا ما. ثم ازدادوا سوءًا. كما تعلمون، أصبح الأمر كله يدور حولهم، آمل أن يكون جيدا، فهذا هام لمستقبل نيويورك".

وجاء رد ممداني على ديمون بشكل سريع، إذ قال في خطابه بعد الفوز بأنه متشوق للقاء جيمي ديمون وأي شخص مهتم بمستقبل مدينة نيويورك ويسعى للاستثمار في الحفاظ عليها.

إيلون ماسك أثرى رجل بالعالم والمدير التنفيذي لمنصة "إكس" و"تسلا"

لم يخف إيلون ماسك امتعاضه من ممداني منذ بداية السباق نحو منصب عمدة نيويورك، وشارك العديد من التغريدات التي هاجمت ممداني.

ولكن أبرز تصريحات ماسك عن ممداني جاءت أثناء مقابلة بودكاست أجراها مع جو روغان، إذ وصف ممداني بأنه محتال.

وعندما طالب روغان بأن يوضح ماسك مقصده، فقد قدرته على النطق لفترة قبل أن يعود ويؤكد رسالته قائلا إنه يخبر الجمهور بما يرغب في سماعه دون أن يكون حقيقيا.

سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"

لم يوجه المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان ردا مباشرا عقب فوز ممداني في الأسابيع الماضية، ولكن في يوليو/تموز الماضي أكد أنه أصبح مشردا سياسيا بعد اختيار ممداني لخوض سباق العمودية في نيويورك.

وأشار إلى أنه يؤمن بالرأسمالية لذلك انضم للحزب الديمقراطي الذي تخلى عن ثقافة الإبداع ودعم رواد الأعمال مؤخرا.

بيتر ثيل مؤسس "باي بال" و"بالانتير"

أكد بيتر ثيل المدير التنفيذي لشركة "بالانتير" ومؤسس "باي بال" سابقا، أن فوز ممداني علامة على إحباط الناخبين ورغبتهم في التغيير.

وأضاف أن جزءا كبيرا من المواطنين في نيويورك وغيرها يواجهون مشاكل اقتصادية متنوعة، وأن استمرار تجاهل هذه المشاكل سيجعلهم في النهاية يتجهون إلى السياسيين ذوي الأجندات المتطرفة والتي تسهم في حل أزماتهم الاقتصادية.

العاملون في قطاع التكنولوجيا بنيويورك

أعرب العاملون في قطاع التكنولوجيا بمدينة نيويورك عن فرحتهم بفوز ممداني بفضل خطته الرئيسية لدعم العاملين في الوظائف المنخفضة الأجور، وفق تقرير "نيويورك بوست".

كما أن ممداني أكد سابقا أنه سيسعى لتنظيم الوظائف التي تعتمد على الجوانب التقنية مثل تطبيقات "دور داش" لتوصيل الطعام وغيرها من التطبيقات.

يذكر أن ممداني قرر تعين رئيسة لجنة التجارة الفدرالية لينا خان، التي كانت تشن حملات شعواء على الاحتكار في الشركات التقنية الكبرى، ضمن فريقه الانتقالي، مما تسبب في استياء من "ميتا" و"غوغل" اللتين واجهتا خان أكثر من مرة سابقا.