"فايب كودينج" هي كلمة العام وفقا لمعجم "كولينز"

قرر معجم "كولينز" اللغوي إضافة كلمة "فايب كودينج" (Vide Coding) لتصبح هي الكلمة المعبرة عن عام 2025 وفق تقرير نشرته "غارديان".

ويشير مفهوم "فايب كودينج" إلى فكرة البرمجة المزاجية التي تعتمد بشكل أساسي على نماذج الذكاء الاصطناعي في كتابة الأوامر البرمجية إلى جانب مهارة المبرمج في استخدامها.

واختار علماء المعاجم في "كولينز" هذه الكلمة من قائمة تضم مجموعة من الكلمات المقترحة والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي أيضا، ومن بينها "بايو هاكينج" (BioHacking) التي تشير إلى ترقية الأجهزة العضوية وكلمة "كلانكر" (Clancker) القادمة من سلسلة أفلام "ستار وورز" (Star wars) الشهيرة.

وظهر مفهوم "فايب كودينج" للمرة الأولى على يد أندريه كارباثي، المدير السابق للذكاء الاصطناعي في شركة "تسلا" وأحد المهندسين المؤسسين في "أوبن إيه آي".

وكانت العديد من الشركات حاولت تقديم منتجات برمجية ترتكز على هذا المفهوم وحققت نجاحا كبيرا في خلال العام ومن بينها شركة "كورسير" (Cursor) التي ذاع صيتها في أوساط المبرمجين.

ويقول أليكس بيكروفت، المدير الإداري لشركة "كولينز": "اختيار "فايب كودينج" ككلمة العام من كولينز يُجسّد ببراعة تطور اللغة جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا. يُشير هذا إلى تحول كبير في تطوير البرمجيات، حيث يُسهّل الذكاء الاصطناعي عملية البرمجة".

ويذكر بأن المعجم في العام الماضي اختار كلمة "برين روت" (Brain Rot) التي تشير إلى حالات عفن الدماغ التي تنتج عن مشاهدة المقاطع القصيرة لفترات طويلة.