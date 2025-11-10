إحداها تشبه اللوحات التجريدية.. 5 لغات برمجة فريدة ومندثرة

يظن البعض أن لغات البرمجة محدودة وقليلة، ولكن الحقيقة قد تكون أبعد من ذلك كثيرا، إذ تضم موسوعة لغات البرمجة التاريخية أكثر من 9 آلاف لغة مختلفة.

وتختلف هذه اللغات المتنوعة في الكثير من النقاط، فالبعض يعمل عبر استخدام الرسومات والألوان، وآخرون يعتمدون على آلية كتابة عشوائية وغير منظمة.

ومن بين هذه اللغات، اخترنا لكم 5 لغات مجهولة وفريدة من نوعها وهي كالتالي:

1- لغة "ليسب" (Lisp)

تعد لغة "ليسب" (Lisp) البرمجية ثاني أقدم لغة برمجة مستخدمة في العالم حتى اليوم، إذ ظهرت للمرة الأولى عام 1960 وظلت تستخدم منذ وقتها.

ويشير اسم اللغة إلى آلية عملها، فهو اختصار لمفهوم معالجة القوائم والتعامل معها، وهي تستبدل الأقواس المتنوعة داخل الجمل البرمجية بقوائم متصلة تضم الجمل البرمجية في ترتيبها الصحيح.

وتملك لغة "ليسب" العديد من القدرات والأوامر المختلفة التي يمكن استخدامها في مختلف الجوانب، كما أنها لا تفرق بين الأوامر والبيانات الموجودة بها.

كما تتمتع اللغة بأثر واضح وممتد في عالم البرمجة، إذ ولد منها مجموعة من اللغات المختلفة ومن بينها "آرك" (Arc) التي تستخدم لإدارة مواقع الإنترنت، أو حتى "إي إم سي إيه سي ليسب" (EMACS Lisp) التي استخدمت لتطوير محرر نصوص يحمل الاسم نفسه في "لينكس".

2- لغة "برولوغ" (Prolog)

يصف خبراء البرمجة هذه اللغة بكونها النواة الأولية للذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد بشكل أساسي على آليات البرمجة المنطقية وهو السبب في تسميتها بهذا الاسم.

ويتجسد الاختلاف في هذه اللغة ببساطة في اعتمادها على وصف تركيب والمنطق وراء الوظيفة، بدلا من آلية تنفيذها.

وتنفذ "برولوغ" بعد ذلك الوظيفة المطلوبة منها بأي شكل تستطيع القيام به، ويتيح هذا النهج نوعا مختلفا من البرمجة، إذ يركز على المنطق واللغة الطبيعية أكثر من تركيزه على الخوارزميات وتدفقات التحكم.

3- لغة "بيفونغ" (Befunge)

تعد لغة "بيفونغ" مثالا حيا على لغات البرمجة المندثرة والتي تركز أكثر على الشكل الجمالي للأوامر المكتوبة بدلا من كونها عملية أو لا.

لذلك، يمثل استخدام هذه اللغة تحديا حتى لأعتى المبرمجين في العالم، كونها تتطلب تفكيرا إبداعيا مقترنا بالتفكير المنطقي من أجل تطبيق الأكواد وكتابتها.

ويختلف الكود المصدري لهذه اللغة عن أي لغة أخرى، إذ يمكن وصف أكواد هذه اللغة بأنها ثنائية الأبعاد، ويتم كتابتها بشكل ثنائي الأبعاد.

فبدلا من أن تركز اللغة على مكان الأمر الخاص بك في الجدول، فإنها تقسم الكود إلى مجموعة من المستويات وتركز على مكان الكود في هذا المستوى.

وتضم اللغة 26 أمرا مختلفا تغطي كافة العمليات الحسابية وتدفقات التحكم والإدخال والإخراج والتلاعب المكدس وبنية البيانات المفردة.

ويرى البعض أن الفضل في ظهور لغات برمجية رسومية يمكن استخدامها للتدريب وتعليم البرمجة يعود بشكل أساسي إلى لغة "بيفونغ".

4- لغة "بيت" (Peit)

اقتبست لغة "بيت" فكرتها الأساسية من لوحات الفنان التجريدي بيت موندريان الذي ذاع صيته في القرن الـ20، وهي تستخدم مربعات من الألوان الرئيسية الممزوجة معا لتكون الكود النهائي.

وهي تعد من اللغة المتفرعة من لغة "بيفونغ"، إذ تعتمد على مكان اللون وحجمه في الشبكة ثنائية الأبعاد وتركز أيضا على الانتقال بين درجات الألوان المختلفة لكتابة الأوامر البرمجية المختلفة، وهي تعد من أصعب لغات البرمجة تعلما.

5- لغة "جي إس إف ** كيه" (JSF**K)

يصف الخبراء لغة "جي إس إف ** كيه" بكونها أكثر لغات البرمجة قبحا، ولكنها ليست مختلفة أو وحيدة، إذ توجد العديد من لغات البرمجة التي تعتمد على الوقاحة لكتابة أوامرها البرمجية.

وهي أيضا لغة فرعية متفرعة من "جافا سكريبت"، لذلك يمكنك تشغيلها بسهولة من خلال أي متصفح إنترنت معتاد.

وفي جوهرها تعد هذه اللغة مشفرا يحول أي برنامج يستخدم "جافا سكريبت" إلى مجموعة من الأكواد التي لا يمكن لأي شخص فهمها بسهولة.