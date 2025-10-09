شاهد: سيدة تستعيد قدرتها على المشي بعد أكثر من 10 أعوام بفضل هيكل روبوتي

استعادت سيدة قدرتها على المشي مجددا بعد أن فقدتها نتيجة ورم خبيث في العمود الفقري منذ أكثر من 10 أعوام، ويعود الفضل في ذلك إلى هيكل روبوتي خارجي مثبت إلى جوار أقدامها، وذلك وفق تقرير "ديلي ميل".

وقالت كلوي أنجوس، التي تبلغ من العمر (49 عاما)، إن "القدرة على الوقوف والتحرك مرة أخرى بعد إصابتي هي أشياء لم أكن أعتقد أبدا أنها ممكنة" في تعليقها على هذا الابتكار الجديد.

وفقدت أنجوس القدرة على السير في عام 2015 بعد أن أكد الأطباء أن الورم الخبيث الذي أصابها تركها غير قادرة على الحركة تماما، ثم تعاونت مع الشركة الكندية "هيومن إن موشن روبوتيكس" (Human in Motion Robotics) لمساعدتهم على تطوير الهيكل الخارجي.

وتعمل شركة "هيومن إن موشن" على تطوير الهياكل الروبوتية الخارجية التي تساعد من فقدوا القدرة على الحركة، وتقدم الشركة في الوقت الحالي منتجا وحيدا وهو هيكل "إكسوموشن" (Xomotion) الذي استخدمته أنجوس.

ويعتمد "إكسوموشن" على 12 محركا موزعة في الهيكل لمحاكاة الحركة البشرية الطبيعية وموازنة المستخدم بشكل طبيعي، ويصل ثمنه إلى 250 ألف دولار تقريبا.

ويوفر الهيكل مدى حركيا واسعا ومتنوعا للمستخدمين، بدءا من الوقوف والسير للأمام والخلف وحتى الدوران في مكانهم، وتسعى الشركة لإضافة ميزة صعود السلالم إلى النماذج القادمة من الهيكل.

ورغم أن الهيكل تم تصميمه خصيصا لذوي التحديات الحركية، فإن استخدامه في العديد من القطاعات الأخرى ممكن، وتؤكد الشركة أن الهيكل يصلح للاستخدام في المصانع والمناطق الأخرى التي تطلب حمل الأوزان الثقيلة.

ويستطيع المستخدم التحكم في الهيكل الخارجي عبر ذراع تحكم خارجي مرتبط بالهيكل، ومن خلاله يمكنه السير للأمام أو الخلف.

ويستجيب الهيكل أيضا إلى حركة الجسد سواء كانت في مفاصل القدم أو الجزء العلوي من الجسم للحفاظ على توازن المستخدم، ويمكن استخدامه مع أي شخص طوله يصل إلى 182 سم ووزنه 100 كيلوغرام.

ويأتي "إكسوموشن" مزودا ببطاريتين تمنح كل واحدة منها الجهاز مدة استخدام تصل إلى 90 دقيقة متصلة، ويمكن استخدامه ببطارية واحدة أثناء شحن الأخرى.

ويجب أن يمر المستخدمون بـ6 جلسات تدريبية قبل استخدامهم للجهاز، كما أن الاختبارات المعملية ما زالت جارية في الولايات المتحدة لضمان حصوله على التراخيص اللازمة، ولكن بدأت الشركة بالفعل في بيعه داخل كندا.