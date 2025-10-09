تثبيت "ويندوز 11" دون الاتصال بالإنترنت ليس متاحا بعد الآن

أغلقت "مايكروسوفت" جميع الثغرات التي كانت تتيح للمستخدمين تثبيت أنظمة "ويندوز 11" دون استخدام الإنترنت أو امتلاك حساب "مايكروسوفت" حسب ما ظهر أثناء تثبيت النسخ التجريبية الأحدث من النظام، وذلك وفق تقرير موقع "سي نيت" التقني.

وتقول أماندا لانجوفسكي المسؤولة عن برنامج "ويندوز إنسايدر" للنسخ الاختبارية من الشركة -في تدوينة رسمية- إن شاشات تجربة تثبيت "ويندوز" التي كان يمكن تفاديها سابقا تعد ضرورية لاتمام عملية التثبيت بشكل جيد، وأوضحت أن تفادي هذه الشاشات يمنع المستخدم من إتمام عملية التثبيت ويعرض النظام للأخطاء المحورية أثناء استخدامه.

واعتمدت أغلب الطرق في تفادي هذه الشاشات على نافذة الأوامر الموجودة في واجهة تثبيت "ويندوز" إذ كان المستخدمون يدخلون بعض الأوامر التي تجعلهم يتفادون الاتصال بالإنترنت واستخدام حساب "مايكروسوفت" وقامت الشركة بإزالتهم تدريجيا.

وتضاربت آراء المستخدمين حول هذه التغييرات، إذ انقسموا بين مؤيد ومعارض في منتدى "ويندوز 11" داخل منصة "ريديت".

ويرى البعض أن هذه التغييرات محبطة وسيئة للغاية وتعقد من تجربة تثبيت "ويندوز" بشكل غير مطلوب، إذ اعترض أحدهم على محاولة الشركة جمع البيانات عن المستخدمين بهذا الشكل.

وعلى النقيض، يرى المؤيدون أن ادخال حساب المستخدم أمر طبيعي أثناء تثبيت هاتف "أندرويد" أو "آيفون" جديد، لذلك من الطبيعي أن تطالب "مايكروسوفت" بالأمر نفسه.

ويضيف أحد المستخدمين "جرت العادة أن يكره المستخدمون تحديثات ويندوز ومتطلباته الجديدة فور ظهورها، ولكن مع الوقت يميلون للإعجاب بها".

ومن جانبها، لم تقدم "مايكروسوفت" ردا رسميا على هذه التغييرات أو السبب الخاص بها، واكتفت بتدوينة لانجوفسكي حول هذا الأمر.

ويتزامن هذا التغيير مع استعداد "مايكروسوفت" لطرح تحديث جديد لنظام "ويندوز 11" يضم مجموعة كبيرة من التغييرات على النظام، مع إضافة مزايا جديدة.