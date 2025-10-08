5 ممارسات تدمر هاتفك الذكي

صُنعت الهواتف الذكية ليتم استخدامها في كافة جوانب الحياة اليومية، لذلك تتسابق الشركات في إضافة مزايا متنوعة لهواتفها حتى تجعل هذا الاستخدام أفضل.

ولكن لا يعني هذا أن الهواتف الذكية أجهزة منيعة ضد التلف مهما كان نوع استخدامك، لذلك من المهم مراعاة الهاتف واستخدامه بآلية تحميه من التلف.

وتزداد أهمية حماية الهاتف من التلف مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية الجديدة، فمن المعتاد الآن أن ترى هواتف يتجاوز ثمنها ألف دولار ويصل إلى ألفي دولار أيضا في بعض الحالات.

وفيما يلي مجموعة من أهم الممارسات التي يقوم بها البعض وتعرض هواتفهم للتلف وهم لا يدركون:

الاعتماد على أسلاك الشحن الرديئة

تصنع العديد من الشركات أسلاك شحن خاصة بها، وهي تأتي في أشكال ومزايا متنوعة ومختلفة تجعل المستخدم في أحيان كثيرة يظن أنه لا فارق بينها وبين بعضها.

وبينما يهتم المستخدم بشراء أفضل مقبس شاحن للهاتف، فإن البعض يهملون في شراء أسلاك الشحن الخاصة بالهواتف الذكية ويستخدمون أي كابل مهما كان نوعه.

وتعد أسلاك الشحن الرديئة من المصنعين المجهولين الطريق الأسرع لتدمير الهاتف وإتلاف بطاريته وربما تعريضها للانفجار أيضا.

لذلك ينصح دائما باستخدام أسلاك الشحن المملوكة لشركات كبرى معروفة، حتى وإن لم تكن هذه الشركات مصنعة للهواتف.

إذ توجد العديد من الشركات التي تقدم أسلاك شحن رائدة وبمواصفات متنوعة مثل "آنكر" (Anker) أو "يو غريين" (Ugreen) وغيرهما من الشركات المرموقة.

وفي العادة، تحمل هذه الأسلاك علامات توثيق من شركات الهواتف المحمولة لتضمن للمستخدم أنها جيدة وتعمل مع الهاتف بشكل جيد، وذلك مثلما تفعل "آبل" و"سامسونغ".

ولا يقتصر الأمر على اقتناء سلك شاحن من علامة معروفة ومرموقة فقط، بل يجب عليك أيضا الاهتمام بهذا السلك ومعاملته بشكل جيد وملائم حتى لا يتعرض للتلف وتجد نفسك معرضا لانفجار البطارية.

الحصول على غلاف جيد للهاتف أو ضمان ممتد

تتعرض الهواتف الذكية باستمرار لصدمات تعرضها للتلف، سواء كان كسرا في الشاشة أو في طبقة الحماية الخلفية للهاتف أو حتى الإطار المحيط به.

لذلك من المهم للغاية أن تعتمد على أغلفة هاتف جيدة وقادرة على حماية هاتفك حال سقوطه أو تعرضه لصدمات قوية، ولا يعني هذا بالضرورة اقتناء الأغلفة من الشركات الباهظة، ولكن يجب أن تكون ملائمة وتحمي الهاتف.

ولكن لا يرغب البعض في اقتناء أغلفة الحماية أو استخدامها مع هواتفهم، وفي هذه الحالة يكون الحل الأفضل هو شراء ضمان حماية ممتد، وهو ضمان لإصلاح الهاتف واستبدال هاتف آخر به في حال تعرضه لتلف كبير.

وتوجد العديد من الشركات التي تصنع أغلفة حماية جيدة وذات جودة مرتفعة، كما أن بضع شركات تصنع طبقات حماية زجاجية لظهر الهاتف والشاشة.

الاستخدام السيئ للبطارية

تتأثر كفاءة بطاريات الهواتف المحمولة تدريجيا مع الزمن، وذلك بسبب الاستخدام المستمر ووضع جهد إضافي على البطارية سواء كان باستخدامها حتى آخر لحظة أو تركها متصلة بالشحن لفترات طويلة.

ورغم أن العديد من مصنعي الهواتف بدؤوا في إضافة مزايا الشحن الذكي لحماية بطاريات الهواتف والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، فإن هناك بعض الممارسات التي يمكن تجنبها للحفاظ على بطارية الهاتف من التلف.

وفي مقدمة هذه الممارسات يأتي عدم استخدام الهاتف حتى نفاد البطارية أو عدم وضعه على الشاحن عندما يصبح أقل من 30%، إذ ينصح الخبراء وكافة الشركات أن تظل بطارية هاتفك دوما أعلى من 30% للحفاظ على أطول عمر لها.

ويعود السبب في ذلك لعدم تفريغ الشحنة الكهربائية الموجودة في البطارية، وفي حالة تفريغها فإنك تستهلك عمر البطارية الإضافي لملئها مجددا.

الاستخدام الكثيف تحت المياه

تأتي غالبية الهواتف الذكية اليوم مع معيار لمقاومة المياه يوحي بأن الهاتف آمن للاستخدام تحت المياه بشكل مكثف، ولكن الحقيقة أبعد من ذلك.

إذ إن معيار مقاومة المياه يضمن لك مقاومة بعض قطرات المياه أو البلل البسيط، ولكنه لا يعني على الإطلاق استخدام الهاتف تحت المياه بشكل مباشر ومكثف.

ورغم أن بعض الهواتف تأتي مع ميزة مخصصة لمقاومة المياه ويمكن استخدامها تحت المياه لفترات طويلة، فإن هذه الميزة يجب أن يتم الإعلان عنها بشكل صريح ضمن مزايا الهاتف.

وبينما قد لا يتعرض الهاتف للضرر المباشر فور خروجه أو وصوله للمياه، فإن إعادة الاستخدام والتعرض للمياه باستمرار تعرضه للتلف في النهاية، وينصح دوما بامتلاك ملحقات ملائمة للاستخدام تحت الماء.

الاهتمام بتأمين الهاتف جيدا

يظن البعض أن الهواتف الذكية آمنة ضد هجمات البرمجيات الخبيثة أو الفيروسات، ولكن الحقيقة تختلف كثيرا عن هذا.

إذ تظل الهواتف عرضة لنوع خاص من البرمجيات الخبيثة والفيروسات المصممة خصيصا لها، وهذا رغم أن معدل إصابتها قد يكون أقل من الحواسيب بشكل عام.

وتأتي هذه البرمجيات عادة من الملفات الخبيثة التي يتم تحميلها من مواقع مجهولة أو حتى التطبيقات الخبيثة التي تعتمد على متاجر التطبيقات الخارجية المشبوهة.

لذلك من المهم ألا تقوم بتحميل أي ملف وتثبيت أي تطبيق إلا بعد التأكد بشكل واضح من مصدره وكونه آمنا للاستخدام مع الهاتف.