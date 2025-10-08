في محاولة لمنافسة "تيك توك".. "فيسبوك" يتحول لمنصة ريلز

حسّنت "ميتا" من خوارزمية ترشيح مقاطع الفيديو القصيرة الموجودة في "فيسبوك" والتي تطلق عليها لقب "محرك الترشيحات"، وذلك في محاولة لأسر انتباه المستخدمين لفترة أطول حسب تقرير موقع "ذا فيرج" التقني.

ويأتي هذا التحسين ضمن محاولات الشركة لإعادة "فيسبوك" لواجهة منصات التواصل الاجتماعي ومنافسة "تيك توك" منصات مقاطع الفيديو الأخرى، وذلك بما يتماشى مع رؤية مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة والتي أعلن عنها مطلع هذا العام قائلا: "متحمس للعودة إلى فيسبوك الأصلي".

ويهدف التغيير لجعل خوارزمية الترشيح قادرة على ترشيح مقاطع الفيديو التي يمكن أن تعجب المستخدم بشكل أفضل، لذلك زادت المنصة تركيزها على إظهار مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في اليوم ذاته بنسبة 50%.

كما حسّنت آلية ظهور إعجاب الأصدقاء عبر ما تطلق عليه اسم "فريند بابل" (Friend Bubble)، وهي فقاعة تظهر صورة الصديق مع ردة فعله على هذا المقطع وعند الضغط عليها تأخذك لمحادثة مباشرة مع هذا الصديق.

وأوضحت "ميتا" في بيانها الرسمي قائلة: "رؤية الإعجابات من أصدقائك دائمًا أمر أساسي لتجربة فيسبوك، ونحن نواصل بناء ميزات -مثل الفقاعات- التي تعيدنا إلى جذورنا".

ويذكر التقرير أن الشركة قامت بمجموعة من التحسينات المتنوعة على خوارزمية مقاطع الفيديو وتجربة مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة بشكل عام داخل المنصة، وأسفرت هذه التحسينات على زيادة سنوية تصل إلى 20% في معدل وقت مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة.

كما قررت المنصة إزالة القيود على طول مقاطع الفيديو القصيرة، وجعلت جميع مقاطع الفيديو على المنصة تظهر بشكل ريلز بدلا من الاعتماد على النسبة العرضية لمقاطع الفيديو.

وتتزامن هذه التحسينات مع تحسينات أخرى منافسة في "إنستغرام" المملوك للشركة ذاتها، وتهدف تحسينات "إنستغرام" لجعله منصة مشاهدة "ريلز" في المقام الأول.