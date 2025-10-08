بسبب تسجيل "سيري" للمحادثات الصوتية "آبل" تواجه القضاء

تواجه "آبل" القضاء الفرنسي على خلفية التسجيلات الصوتية التي يقوم المساعد الصوتي "سيري" بتسجيلها ومشاركتها مع مجموعة من المتعاقدين مع الشركة، وذلك وفق تقرير "بلومبيرغ".

وتستطيع الشركة تسجيل مقاطع صوتية لمحادثات المستخدمين مع "سيري" والاحتفاظ بها لمدة تصل إلى عامين، دون الحاجة لتنبيه المستخدم كل مرة تقوم بهذا الأمر.

وتبرر بأن هذه التسجيلات ضرورية لتحسين جودة "سيري" وحتى تعمل خدماتها بشكل جيد، لذلك تعتمد على مجموعة من المتعاقدين الخارجيين للاستماع لهذه المحادثات وتقييم نتائجها.

ويشير التقرير إلى أن هذا التحقيق يأتي ضمن مجموعة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية ضد الشركات التقنية الأميركية العملاقة، بما فيها مجموعة من قضايا الاحتكار والضرائب على الخدمات الرقمية.

يذكر بأن هذا التحقيق بدأ بعد شكوى تقدم بها توماس لو بونييك وهو متعاقد سابق مع "آبل" لتحليل المقاطع الصوتية من "سيري" إذ أوضح أنهم استمعوا لمجموعة من المقاطع الصوتية الخاصة بالمستخدمين والتي تضم معلومات حساسة بما فيها تسجيلات صوتية لمرضى السرطان.

ومن جانبها تقول "آبل" إنها لا تحتفظ بالتسجيلات الصوتية للمستخدمين إلا في حالة موافقتهم على هذا الأمر صراحة لمساعدتهم على تحسين "سيري". وتضيف بأن هذه التسجيلات تستخدم فقط لتحسين "سيري" دون أي استخدامات أخرى، وفق ما جاء في تقرير "بلومبيرغ".

وتحاول "آبل" تحسين "سيري" قدر الإمكان وجعلها قادرة على المنافسة وسط انتشار أدوات المساعد الشخصي المعززة بالذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي تأخرت "آبل" في طرحه كثيرا.

وتشير تقارير منفصلة إلى أن الشركة تنوي طرح النسخة المحسنة من "سيري" مع حلول مارس/آذار المقبل، إذ تمتع هذه النسخة بقدرات أعلى ويمكنها التحكم في الهاتف بشكل كامل.