"إنستغرام" تمنح أفضل صانعي المحتوى بها هدايا ذهبية

تمنح منصة "إنستغرام" أفضل 25 صانع محتوى بها هدايا ذهبية وفق البرنامج الجديد الذي أطلقته المنصة لمكافأة صناع المحتوى المتميزين، وذلك وفق تقرير نشرته "سي إن بي سي".

وتتضمن الهدايا خاتما من الذهب الخالص إلى جانب شعار جديد يظهر بجوار حساباتهم في المنصة، وسيتم اختيار صناع المحتوى عبر لجنة تحكيم تضم آدم موسيري المدير التنفيذي للمنصة والمخرج السينمائي سبايك لي، والمصمم مارك جاكوبس، واليوتيوبر التقني ماركيز براونلي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت "ميتا" برنامج المكافآت الخاص بها والذين كان يمنح صناع المحتوى أموالا مقابل المشاهدات على مقاطع الفيديو القصيرة، إذ أوقفته في عام 2023، وبعد ذلك في عام 2024 قال موسيري إن المنصة تعمل على تطوير برنامج مكافآت جديد، وذلك عقب تصاعد الأصوات المستاءة من إلغاء البرنامج القديم.

وأوضح براونلي في تصريح لـ"سي إن بي سي" أن البرنامج الجديد لا يدور حول المكافآت المالية، بل هو نوع من أنواع التقدير لصناع المحتوى المتميزين.

ويستطيع صناع المحتوى المشاركون في البرنامج أيضا تغيير خلفية حساباتهم في المنصة فضلا عن تخصيص زر الإعجاب الذي يظهر في حساباتهم.

ويشير التقرير إلى أن "يوتيوب" دفعت أكثر من 100 مليار دولار لصناع المحتوى خلال الأعوام الأربعة الماضية كجزء من برنامج المكافآت الخاص بها، وذلك رغم أن صناع المحتوى شهدوا انخفاضا في أرباحهم بنسبة جاوزت 50% في عام 2024 بمفرده.

وتصف المنصة البرنامج الجديد بكونه جائزة للأكثر إبداعا في إشارة واضحة لوجود معايير إضافية لاختيار الفائزين بهذه الهدايا أكثر من مجرد عدد المتابعين.

ولا توجد معلومات إن كان البرنامج سيستمر لفترة طويلة أم هو مجرد حفل مكافآت سنوي يماثل الأوسكار، إذ لم توضح الشركة هذا الأمر.