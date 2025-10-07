علامات تدل على التجسس عليك عبر جهازك الذكي

أصبحت الأجهزة الذكية مشهدا معتادا في جميع المنازل حول العالم، بدءا من الهواتف الذكية وحتى الأجهزة المنزلية الذكية التي تستطيع التعرف على الأصوات والاستجابة للأوامر الصوتية المختلفة.

ورغم أن هذه الأجهزة تعد محورية للعديد من المستخدمين حول العالم وسهلت حياتهم بشكل كبير، فإنها في الحقيقة تمثل تهديدا أمنيا غير مسبوق لاحتوائها على مجموعة من المستشعرات والميكروفونات التي يمكن استخدامها في أي لحظة للتجسس على المستخدم.

ولا يعني هذا بالضرورة أن الشركات تتجسس على المستخدمين، إذ يمكن اختراق هذه الأجهزة بكل سهولة والوصول إلى المستشعرات الموجودة بها وإلى الميكروفون وأجهزة الكاميرا إن كانت تضمها.

لحسن الحظ توجد مجموعة من العلامات التي تثبت أن هناك مخترقا يستخدم جهازك الذكي للتنصت عليك وسماع ما لا يجب أن يسمعه، وربما تختلف هذه العلامات قليلا بين الأجهزة الذكية المختلفة، ولكن في المجمل تكون متشابهة.

علامات تدل على التنصت في الهاتف الذكي

تمتلك الهواتف الذكية العديد من القطع التي يمكن استخدامها للتنصت على المستخدمين، وربما تعد أجهزة الميكروفون أحد أبسط الأشياء التي يمكن استخدامها للتنصت على المستخدمين.

ويمكن للمخترقين الوصول إلى الميكروفونات عبر استخدام التطبيقات الخبيثة وتثبيتها في هاتف المستخدم، ثم تطلب هذه التطبيقات صلاحيات الوصول إلى الميكروفون والكاميرا وغيرها من المستشعرات.

بعد ذلك يمكن للمخترق الوصول إلى كافة التفاصيل والبيانات التي يرغب بها، ولا يقتصر الأمر هنا على الميكروفون وأجهزة الاستشعار فقط، بل يمكن للمخترق الوصول إلى الملفات المخزنة في الهاتف.

ولأن مثل هذه التطبيقات عادة تخفي نفسها في شكل تطبيقات آمنة، كان على مصنعي الهواتف إيجاد آلية جديدة تخبر المستخدم أن الميكروفون يتم استخدامه.

إعلان

وفي هواتف "أندرويد" تجد تنبيها مستمرا بأن الميكروفون يتم استخدامه، وقد تجد نقطة صغيرة تظهر أعلى الشاشة، أما في هواتف "آيفون" فإنك تجد نقطة برتقالية مضيئة تظهر في نتوء الشاشة.

في الحواسيب المحمولة

يختلف الأمر قليلا في حواسيب "مايكروسوفت ويندوز"، ويعد الأمر أكثر صعوبة من الهواتف وحتى حواسيب "ماك بوك" الشهيرة، فبينما يمكن في الأخيرة البحث عن النقطة البرتقالية ذاتها التي تخبرك أن الميكروفون يتم استخدامه، فإن أجهزة "ويندوز" لا تملك هذا.

ويعد الخيار الأمثل لاكتشاف التنصت والتجسس عبر أجهزة "ويندوز" هو التوجه إلى إعدادات الحاسوب ثم اختيار الخصوصية وصلاحيات التطبيقات، وهناك تجد جميع الصلاحيات الممنوحة لكافة التطبيقات الموجودة في جهازك.

ويمكنك عبر هذا فحص قائمة الصلاحيات واكتشاف التطبيق الذي يستخدم الميكروفون وهو لا يحتاج إليه، وتعتمد هذه الخطوة على المعلومات العامة بعض الشيء والمنطق، فمثلا ماذا يفعل تطبيق آلة حاسبة بالوصول إلى الكاميرا والميكروفون؟

في أجهزة المنزل الذكية

تمتلك بعض أجهزة المنزل الذكية مؤشرات تخبرك إن كان الميكروفون يعمل أم لا، فمثلا جهاز "أمازون أليكسا" الذكي يملك ضوءا أزرق يخبرك أن الجهاز يستمع إليك.

وفي مكبرات الصوت الذكية من "غوغل" يصبح الضوء أبيض ونابضا بالحياة، وفي أجهزة "آبل" يصبح الضوء مليئا بالألوان المتنوعة.

وتستطيع بالطبع التأكد من صلاحيات الوصول إلى الجهاز والميكروفون عبر قائمة الإعدادات الخاصة بكل مكبر صوت ذكي على حدة، إذ تظهر كافة التفاصيل فيها.