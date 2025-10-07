سام ألتمان يعلن بداية عصر جديد في "شات جي بي تي" مع مزايا إضافية

أصبح "شات جي بي تي" الآن قادرا على تشغيل التطبيقات الخارجية مباشرة داخل نافذة الدردشة الخاصة به، متيحا بذلك إمكانية الدردشة بشكل مباشر مع هذه التطبيقات الخارجية، وذلك وفق تقرير موقع "وايرد" التقني.

ويأتي الكشف عن الميزة الجديدة من سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" ضمن فعاليات مؤتمر المطورين السنوي للشركة في سان فرانسيسكو.

ويصف ألتمان هذه الخطوة بأنها تتيح ظهور جيل جديد من التطبيقات التي يمكنك التفاعل معها بشكل مباشر، والتحدث معها كأنها تفهمك دون أن تملك هذه التطبيقات مزايا الذكاء الاصطناعي التقليدية.

وتوفر الشركة الآن وصولا محدودا إلى حزمة تطوير برمجيات جديدة خاصة بها لتمكين التطبيقات الخارجية من العمل مباشرة مع "شات جي بي تي" ويقتصر الوصول إلى هذه الحزمة في الوقت الحالي على مجموعة مختارة من كبار المطورين مثل "كانفا" و"زيلو" و"سبوتيفاي".

وقدم أليكسي كريستاكيس مهندس برمجيات في الشركة -ضمن فعاليات المؤتمر- عرضا تجريبيا لآلية استخدام التطبيقات الجديدة، إذ طلب من "كانفا" أن يصمم له ملصقات لمشروع تنزيه الكلاب، ثم طلب منه عرضا تقديميا لجمع رأس المال للمشروع.

وبعد ذلك طلب من "شات جي بي تي" إخباره بمكان ملائم لافتتاح المشروع، وأشار عليه بمدينة سان بيتسبرغ، وما كان من كريستاكيس إلا أن يطلب من "زيلو" البحث عن عقارات مناسبة له في المنطقة ثم قام بتنقيح قائمة العقارات الموجودة لتلائم اختياره.

وأضاف ألتمان أن "شات جي بي تي" في المستقبل يمنح المطورين طرقا مختلفة لتحقيق الربح من تطبيقاتهم الموجودة داخل الأداة، وذلك مثل إمكانية الشراء مباشرة داخل الأداة ودون الخروج منها أو حتى عرض الإعلانات داخل تطبيقاتهم الخاصة.

وتعكس المزايا الجديدة اهتمام "أوبن إيه آي" بالحفاظ على مستخدمي "شات جي بي تي" داخل التطبيق وإلغاء الحاجة للخروج منه إلى التطبيقات الأخرى، وهو ما يعززه تصريح نيك تورلي المسؤول عن منتجات "شات جي بي تي" إذ قال إن هدفهم الأساسي كان بناء مساعد خارق وليس روبوت دردشة.