تكنولوجيا

الحكومة الأميركية تنوي مراقبة منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة

ICE police agent - Officer of Immigration and Customs Enforcement. Close-up of POLICE ICE marking on the back of a stab proof vest uniform worn by a trio of police officers at the scene of an incident
إدارة الهجرة الأميركية تخضع جميع منصات التواصل لرقابة يومية على مدار الساعة (شترستوك)
Published On 7/10/2025
|
آخر تحديث: 11:50 (توقيت مكة)

حفظ

تخطط إدارة الهجرة والجمارك الأميركية لتكوين فريق جديد مخصص لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع دون وجود أي عطلات، وذلك وفق تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني.

ويهدف الفريق الجديد للبحث في منصات التواصل عن القضايا والأهداف الجديدة التي يمكن للإدارة استهدافها خلال حملاتها المقبلة، وذلك حسب مستندات اطلع عليها موقع "وايرد" و"إنغادجيت".

ويشير هذا المستند إلى أن الإدارة تنوي فحص جميع منصات التواصل بما فيها "فيسبوك" و"إكس" و"إنستغرام" وحتى "ريديت" للعثور على المطلوبين للعدالة أو بناء قضايا جديدة تماما، وتشمل مهام الفريق البحث عن المطلوبين للعدالة على قائمة أخطر 10 شخصيات لدى الإدارة وحتى الأفراد الذين يواجهون تهما بسيطة أو لم توجه لهم تهم بعد.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 02: In this photo illustration, the ICEBlock app is displayed on an Apple iPhone on October 02, 2025 in Los Angeles, California. Apple has removed the ICEBlock app from the App Store after a request by U.S. Attorney General Pam Bondi, citing officer safety issues. The immigration enforcement tracking app enables users to report ICE agent sightings in real time. (Photo Illustration by Justin Sullivan/Getty Images)
إدارة الهجرة الأميركية حظرت تطبيق "آيس بلوك" الذي كان يتتبعهم وينبئ المستخدمين لمكان وجودهم (غيتي)

وترغب الإدارة الأميركية لتوظيف 12 عنصرا بدوام كامل للعمل من مقر الإدارة بالمركز الوطني للتحليل الجنائي والاستهداف في فيرمونت، مع وجود 3 موظفين موجودين بشكل دائم في أي وقت من اليوم.

ولن يقتصر الأمر على مركز فيرمونت فقط، بل تسعى الإدارة أيضا لتكوين فريق استجابة إنفاذ القانون في المحيط الهادي، وسيتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا وسيضم 16 موظفا بدوام كامل.

وتضم مستندات الإدارة إشارة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للبحث عن الأهداف، وتحديد مقدار خطرهم، ولكن ما تزال هذه الخطط في مراحلها الأولية.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الهجرة الأميركية تشن حملات شرسة ضد المهاجرين غير النظاميين والمهاجرين الضالعين في عدة قضايا، إذ ظهرت مجموعة من المقاطع في منصات التواصل لأعضاء الإدارة يقومون بجمع المهاجرين.

كما أزالت الإدارة تطبيقا من متجر تطبيقات "آيفون" يدعى "آيس بلوك" (ICE Block) وهو يعمل كمنصة تواصل اجتماعي بديلة للمهاجرين وينبههم لوجود موظفين من الإدارة بالقرب منهم.

إعلان
المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان