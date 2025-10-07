الحكومة الأميركية تنوي مراقبة منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة

تخطط إدارة الهجرة والجمارك الأميركية لتكوين فريق جديد مخصص لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع دون وجود أي عطلات، وذلك وفق تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني.

ويهدف الفريق الجديد للبحث في منصات التواصل عن القضايا والأهداف الجديدة التي يمكن للإدارة استهدافها خلال حملاتها المقبلة، وذلك حسب مستندات اطلع عليها موقع "وايرد" و"إنغادجيت".

ويشير هذا المستند إلى أن الإدارة تنوي فحص جميع منصات التواصل بما فيها "فيسبوك" و"إكس" و"إنستغرام" وحتى "ريديت" للعثور على المطلوبين للعدالة أو بناء قضايا جديدة تماما، وتشمل مهام الفريق البحث عن المطلوبين للعدالة على قائمة أخطر 10 شخصيات لدى الإدارة وحتى الأفراد الذين يواجهون تهما بسيطة أو لم توجه لهم تهم بعد.

وترغب الإدارة الأميركية لتوظيف 12 عنصرا بدوام كامل للعمل من مقر الإدارة بالمركز الوطني للتحليل الجنائي والاستهداف في فيرمونت، مع وجود 3 موظفين موجودين بشكل دائم في أي وقت من اليوم.

ولن يقتصر الأمر على مركز فيرمونت فقط، بل تسعى الإدارة أيضا لتكوين فريق استجابة إنفاذ القانون في المحيط الهادي، وسيتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا وسيضم 16 موظفا بدوام كامل.

وتضم مستندات الإدارة إشارة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للبحث عن الأهداف، وتحديد مقدار خطرهم، ولكن ما تزال هذه الخطط في مراحلها الأولية.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الهجرة الأميركية تشن حملات شرسة ضد المهاجرين غير النظاميين والمهاجرين الضالعين في عدة قضايا، إذ ظهرت مجموعة من المقاطع في منصات التواصل لأعضاء الإدارة يقومون بجمع المهاجرين.

كما أزالت الإدارة تطبيقا من متجر تطبيقات "آيفون" يدعى "آيس بلوك" (ICE Block) وهو يعمل كمنصة تواصل اجتماعي بديلة للمهاجرين وينبههم لوجود موظفين من الإدارة بالقرب منهم.