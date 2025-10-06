5 نصائح لتوفير المال عند شراء حاسوب محمول جديد

يشتكي العديد من المستخدمين من كون الحواسيب المحمولة باهظة الثمن في أوقات كثيرة، وذلك بعد التطورات الواسعة التي شهدتها والتقنيات الجديدة التي تستخدمها الشركة في كل حاسوب محمول.

ولكن هذا لا يعني أنك لا تستطيع توفير المال عند محاولة شراء حاسوب محمول جديد مهما كان نوعه ومن أي شركة كان، خاصة مع اقتراب موسم التخفيضات والعروض العالمية.

لذلك، إليكم ومن خلال خبراتنا 5 طرق يمكنك اتباعها لتوفير الأموال عند شراء حاسوب محمول جديد حتى وإن لم يكن هناك موسم تخفيضات أو عروض كبير.

اختيار الجهاز الأنسب

قبل أن نبدأ في الحديث عن طرق توفير المال عند شراء حاسوب محمول جديد، يجدر بنا التأكيد على أن الطريقة الأنسب لتوفير المال هي اختيار الجهاز الأنسب لاحتياجاتك والذي يؤدي كافة الوظائف التي تحتاجها منه.

ويعني ذلك أن الحاسوب الأكثر توفيرا ليس الحاسوب الذي يملك قيمة التخفيض الأكبر أو العرض الأكبر، ولكنه الحاسوب الذي يقدم لك احتياجاتك الأساسية ويجعلك لا تحتاج لحاسوب آخر بجواره.

لذلك، لا ننصح بشراء أقوى حاسوب في العالم حتى وإن كان سعره مخفضا للغاية لأنك في النهاية لن تحتاج كافة مواصفاته أو إمكانياته وستجد نفسك دفعت ثمن مواصفات وإمكانيات أنت لا تحتاجها في النهاية.

وكذلك الأمر مع الحواسيب رخيصة الثمن، فرغم رخص ثمنها فإنها لن تكون مفيدة أو مناسبة إذا كانت لا تملك المواصفات الرئيسية التي تحتاجها ويمكنك أن تستخدمها.

كما توجد بعض النقاط الهامة يهملها العديد من المستخدمين عند شراء حاسوب محمول جديد، وهي وزن الحاسوب والعمر الافتراضي للبطارية الخاصة به إلى جانب نظام التشغيل الذي يستخدمه.

ورغم أن أنظمة التشغيل في النهاية تؤدي جميعا الوظيفة ذاتها، فإن بعض الاستخدامات لا تصلح لبعض أنظمة التشغيل، فمن غير المنطقي أن تحصل على حاسوب "ماك بوك" من أجل تشغيل الألعاب، وكذلك الأمر مع حواسيب "ويندوز" إذا كنت ترغب في البرمجة والاستفادة من مزايا "آبل" الحصرية.

كيف يمكنك أن توفر المال عند شرائك لحاسوب محمول؟

نتحدث اليوم عن مجموعة من الحيل والطرق التي تساعدك على توفير المال دون ذكر موسم العروض والتخفيضات، فجميع هذه النصائح تصلح للاستخدام مع كافة المواسم المختلفة.

1-حدد المواصفات التي تحتاجها بدقة

توجد العديد من طرز أجهزة الحاسب المحمول التي تتشابه مع بعضها البعض في الشكل والتصميم وتختلف قليلا في المواصفات الداخلية.

لذلك يجب عليك أن تكون دقيقا للغاية في اختيار المواصفات الداخلية والتأكد منها قبل شراء الحاسوب الفعلي، ويتطلب هذا منك زيارة متجر الحواسيب والتأكد من المواصفات المتاحة بشكل مباشر أو الاستعداد لبدء عملية الاستبدال والإرجاع إن اختلفت المواصفات عن ما تبحث عنه.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواصفات رغم أنها تبدو متشابهة، فإنها في الحقيقة تكون مختلفة للغاية وتقدم أداء مختلفا تماما، مثل معالجات "إنتل" للحواسيب المحمولة.

ويختلف طراز معالج "إنتل" المركزي للحواسيب المحمولة بناء على اسم المعالج وجيله وطراز المعالج نفسه فضلا عن نوعه إن كان موفرا للطاقة أو مستهلكا لها، فمثلا معالج "كور آي 7" (Core i7) يمكن أن يكون من الجيل الثاني عشر أو الجيل العاشر، كما يمكن أن يحمل حرف "يو" (U) في إشارة لكونه موفرا للطاقة فيصبح أضعف من معالجات "كور آي فايف" (Core i5) الأقل في عدد الأنوية أو يحمل حرف "إتش" (H) في إشارة لكونه يقدم أداء أقرب إلى الحواسيب المكتبية.

ويقدم كل جهاز من هذه الأجهزة تجربة مختلفة تماما عن الحواسيب الأخرى، لذلك يجب عليك أن تتأكد من الطراز تحديدا وإن كان ملائما لاستخدامك أم لا.

وينطبق الأمر كذلك على بقية المواصفات من نوعية الشاشة وعدد المنافذ والمخارج الموجودة في الجهاز فضلا عن إمكانية اتصاله بشبكات الإنترنت وسرعتها.

2-ضع حدودا للميزانية

تعد هذه النصيحة من أهم نصائح الشراء عندما يتعلق الأمر بالمنتجات المتشابهة والموجودة في العديد من الفئات السعرية مثل الهواتف المحمولة والحواسيب والسيارات أيضا.

وينصح خبراء الاقتصاد بأن تضع لنفسك حدا أقصى للميزانية وحدا أدنى، أي أنك لن تحصل على أي منتج لا يقع داخل هذا الحد، ويجب عليك أن تكون صارما مع نفسك في تطبيق حدود الشراء.

ويعني هذا أنك لا يجب أن تتساهل وتخرج عن الحد حتى وإن كان خروجا ضئيلا، لأنك في النهاية ستجد نفسك في حفرة لا نهاية لها من الزيادات.

3-ابحث عن التخفيضات عند طرح حواسيب جديدة

جرت العادة أن يقوم المصنعون والمتاجر على حد سواء بتقديم تخفيضات على الطرز القديمة من الحواسيب المحمولة، حتى وإن كانت هذه الطرز صدرت منذ عدة أشهر.

وينصح دائما بالبحث عن مثل هذه العروض، ففي العادة تأتي بتخفيضات قد تكون كبيرة وتقدم مزايا تقترب من مزايا الحاسوب الجديد بشكل كامل.

ولا يعني هذا أن تذهب لشراء حاسوب مستعمل، فالحاسوب المخفض هو جديد ولكن من طراز أقدم قليلا، ويعد المثال الأوضح على هذا هو حواسيب "آبل" التي تحصل على تخفيضات عند صدور الجيل الجديد من المعالج كل عام.

4-فكر في الترقية بعد الشراء

تضع بعض الشركات ثمنا باهظا لمنتجات يمكنك ترقيتها بعد شرائها بسهولة، فمثلا تجد الحاسوب ذا مساحة التخزين التي تصل إلى 2 تيرابايت أغلى كثيرا من الحاسوب ذي 512 غيغابايت رغم أن ثمن الزيادة في المساحة أقل كثيرا من الزيادة في ثمن الحاسوب.

لذلك، يمكنك أن تشتري الحاسوب مع أقل مساحة تخزين عشوائية وأقل مساحة تخزين فعلية، ثم تقوم بترقيتها لاحقا بقطع أقل ثمنا من قطع الشركة.

ولكن قبل أن تتخذ هذا القرار يجب أن تتأكد من توافر قطع غيار الحاسوب فضلا عن إمكانية ترقيته لاحقا، فبعض الحواسيب تأتي دون هذه الإمكانية مثل حواسيب "آبل".

5-ابحث عن الحواسيب المجددة

تتيح لك بعض المتاجر شراء الحواسيب المجددة بعد إعادة تجديدها وإصلاحها، وهي في العادة حواسيب تواجه بعض مشاكل التصنيع التي يتم علاجها وحلها واختبارها بعد الحل ثم إعادة بيعها بسعر مخفض.

وتعد "آبل" من أشهر المتاجر التي تقدم هذه الميزة، إذ تتيح لك إمكانية شراء الحواسيب المجددة من متاجرها وهي حواسيب جديدة وتحمل ضمانا يماثل ضمان المنتجات الجديدة ولكن بسعر أقل كثيرا من المنتجات الجديدة.