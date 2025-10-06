مدير إنستغرام يجيب.. هل تتجسس المنصة عليك؟

خرج آدم موسيري رئيس منصة "إنستغرام" في شركة "ميتا" في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام لضحد إحدى أشهر الشائعات عن منصته، وهي أن "إنستغرام" تتجسس وتستمع لأحاديثك في سبيل عرض الإعلانات بالوقت المناسب، وذلك وفق تقرير نشرته "ذا صن".

وتعد هذه الشائعة إحدى أبرز الشائعات التي تحيط منصات "ميتا" سواء كانت "إنستغرام" أو "فيسبوك" بشكل عام، إذ تظهر إعلانات عن الأشياء التي تحدثت عنها بعد حديثك عنها بثوان معدودة كأن المنصة تسترق السمع.

ويؤكد موسيري في مقطعه بأن هذا الادعاء هو إشاعة لا أساس لها من الصحة، مضيفا بأنه يرى يوميا مقاطع عديدة تتحدث عنه بالإضافة إلى زوجته التي ترى مقاطعا مختلفة تتحدث عن الأمر نفسه.

ويقول بكل وضوح "نحن لا نتجسس عليك، نحن لا نستخدم ميكروفون الهاتف للتجسس عليك" ويتابع واصفا هذا الأمر بكونه خرقا واضحا ومقززا للخصوصية.

ويشير موسيري إلى أن جميع الهواتف المحمولة تضم قيود تمنع الشركات من القيام بهذا الأمر، كما أن كل أنظمة الهواتف الآن تضم مؤشرات تخبرك إن كان ميكروفون الهاتف قيد الاستخدام أم لا.

كما تنفذ بطاريات الهاتف بشكل سريع للغاية إن قامت إحدى الشركات باستراق الاستماع والتجسس على المستخدمين باستخدام ميكروفون نشط يعمل طوال اليوم دون ان يتوقف.

وأما عن السبب الذي يجعل هذه الإعلانات تظهر في الوقت المناسب في "إنستغرام" ومنصات "ميتا" بشكل عام، برر موسيري هذا الأمر مشيرا إلى قوة خوارزمية الإعلانات لدى "ميتا" التي تجعل الشركات قادرة على استهدافك بالإعلان بشكل دقيق للغاية.

وأضاف قائلا "ربما تفاعلت مع شيء ما في موقع خارجي او داخل المنصة لذا ظهر لك هذا الإعلان"، وقال أيضا أن الإعلانات تظهر في بعض الأحيان لأن أصدقائك تفاعلوا معها أو لأن المنصة تعتقد أنك ترغب في هذا المنتج.

ويتزامن مقطع موسيري مع مجموعة من الأنباء حول إتاحة "إنستغرام" و"فيسبوك" باشتراك مدفوع في بعض الدول يمنع المستخدم من رؤية الإعلانات فضلا عن تخصيص الإعلانات باستخدام روبوت الدردشة الخاص بالشركة.