شاهد: روبوت "تسلا" يمارس الكونغ فو مع مدرب بشري

شارك إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة "تسلا" عبر حسابه في منصة "إكس" مقطعا لروبوتات "تسلا" القادمة تحت اسم "أوبتيموس"، وهذه المرة كان الروبوت يتعلم الكونغ فو ويمارسها مع مدرب بشري.

وأثار المقطع ذهول متابعي ماسك في منصة "إكس"، إذ تمكن الروبوت من تقليد كافة الحركات الرئيسية في الرياضة واستخدامها بشكل ملائم ومناسب في الأوقات المطلوبة مقدما تحديا للمدرب البشري.

ولم يصب أي طرف في هذه المباراة الودية بالضرر، إذ لم يتعرض الروبوت لأي ضربات خطيرة كما أنه لم يوجه أي ضربات خطيرة لخصمه.

ويعزز هذا المقطع من التطور الكبير الذي وصلت إليه روبوتات "تسلا"، إذ يظهر المقطع الليونة العالية والمدى الحركي الواسع للمفاصل الخاصة بالروبوت وهي ما تمكنه من أداء العديد من الوظائف بنجاح في المستقبل.

وتمنح هذه التدريبات مهندسي "تسلا" فرصة لتقييم الروبوت ومعرفة قدراته بشكل واقعي من أجل تحسينها والتخلص من أي مشاكل أو عقبات تمنع الروبوت من العمل بكفاءة في المصانع والمنازل.

وأجاب ماسك على سؤال أحد المستخدمين في تعليقات المقطع، إذ كان السؤال حول آلية التحكم في الروبوت إن كانت بالذكاء الاصطناعي أو تحكما عن بعد، ليأتي رد ماسك قاطعا بأنه يعتمد على الذكاء الاصطناعي وليس التحكم عن بعد.

وتهدف الشركة في الوقت الحالي لإنتاج روبوتات "أوبتيموس" بشكل موسع في الأعوام المقبلة، إذ تهدف لإنتاج مليون وحدة بحلول عام 2030.

كما عبر إيلون ماسك عن إيمانه بهذا المشروع في أكثر من مناسبة أخرى، إذ قال بوضوح إنه يرى مستقبل الشركة في صناعة الروبوتات أكثر من صناعة السيارات الكهربائية.

ويذكر أن روبوت "أوبتيموس" واجه أزمة منذ فترة عند ظهوره في حدث الكشف عن سيارات التاكسي ذاتية القيادة من "تسلا"، إذ تم التحكم في الروبوت عن بعد من قبل موظفي الشركة.