غارديان: مزايا حماية الأطفال في "تيك توك" تفشل في منع المحتوى الإباحي

وجهت منصة "تيك توك" عبر ميزة اقتراح مصطلحات البحث مجموعة من حسابات الأطفال الاختبارية إلى محتوى إباحي صريح رغم تفعيل مزايا حماية الأطفال في التطبيق مثل الوضع المقيد الذي يمنع الأطفال من الوصول إلى هذا المحتوى، وذلك وفق دراسة أجرتها مجموعة "غلوبال ويتنس" (Global Witness) حسب تقرير "غارديان".

وقام الباحثون بإنشاء مجموعة من الحسابات الوهمية لأطفال يبلغون من العمر 13 عاما عبر استخدام هواتف وحواسيب نظيفة لم تستخدم سابقا، وذلك لضمان جودة التجربة ودقة النتائج النهائية الموجودة بها.

وظهرت هذه الترشيحات في قسم "أشياء قد تعجبك أيضا" داخل المنصة وهي تضم مقاطع ذات إيحاءات جنسية صريحة فضلا عن وجود تعبيرات جنسية واضحة في الوصف الموجود بكل فيديو.

وبعد مجموعة من النقرات، تمكن الباحثون من الوصول إلى محتوى إباحي كامل في المنصة، وذلك رغم أن سياسة الاستخدام في المنصة تؤكد بكل وضوح أن هذا المحتوى ممنوع ويعرض الحسابات للحظر.

ويشير تقرير المجموعة إلى أن هذه المقاطع أخفت نفسها من خوارزمية المنصة عبر وضع إطار من الصور البريئة أو المقاطع البريئة في جزء من الشاشة، بينما يعرض الجزء الآخر المقطع الإباحي، وأضافت أن الوصول إلى هذه المقاطع لم يتطلب أكثر من النقر على شريط البحث ثم اختيار أحد المصطلحات التي رشحتها المنصة للبحث عنها.

وتعد مجموعة "غلوبال ويتنس" من الحركات البيئية النشطة في القطاع التقني، وهي تقوم بمجموعة من الأبحاث المستقلة حول سلوكيات الشركات التقنية وتأثيرها على حقوق الإنسان.

ومن جانبها، قامت "تيك توك" بإزالة المقاطع التي أشارت إليها الدراسة وعدلت آلية البحث الموجودة في الخوارزمية الخاصة بها لإزالة الاقتراحات السيئة والتي وصلت إليها الدراسة بسهولة، وأضافت بأنها تعمل على تحسين الخوارزمية وآلية البحث بشكل أفضل.