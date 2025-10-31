شاهد: أسطول سيارات شرطة معدلة من طراز "سايبر تراك"

رحبت إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس رسميا بأول أسطول سيارات شرطة من طراز شاحنات "سايبر تراك" الكهربائية التي تم بناؤها وتعديلها خصوصا لتلائم استخدام الشرطة، وذلك وفق تقرير موقع "إيليكتريك كار ريبورت".

وتعاونت إدارة الشرطة مع شركة "أنبلاغد بريفورمانس" (Unplugged Preformance) المختصة بتعديل السيارات وتحديدا قسم "أب فيت" (UP.FIT) بها من أجل تجهيز السيارات وتحسينها بما يلائم استخدامات الشرطة.

لذلك تأتي السيارات مزودة بتجهيزات الشرطة الكاملة بدءا من الأضواء وأنظمة الإنذار وأنظمة الصوت العامة وحتى حواجز السجناء وقضبان الدفع وفرامل المطاردة وأنظمة التعليق والمتانة المحسنة.

ونتج عن هذا التعاون مجموعة من السيارات التي تتفوق في القوة على النُّسخ القياسية من "سايبر تراك" ومدمجة مع أنظمة الإدارة لمسيرات المراقبة عن بعد.

ونتج عن هذا التعاون 10 سيارات "سايبر تراك" مخصصة للمهام الصعبة، أو كما وصفها المدير التنفيذي لشركة " أنبلاغد بريفورمانس" سيارات شرطة المستقبل.

وحصلت إدارة الشرطة على هذه السيارات العشر نتيجة تبرع سخي من بن وفاليسيا هورويتز، كما تكفلا بتعديل السيارات لتلائم الاستخدام مع قسم الشرطة.

ويُتوقع أن توفر كل سيارة أكثر من 47 ألف دولار خلال فترة خدمتها التي تصل إلى 5 سنوات، وذلك في توفير نفقات الصيانة واستهلاك الوقود، كما أن "تسلا" قدمت ضمانا ممتدا على السيارة لمدة 8 أعوام أو 240 ألف كيلومتر.

كما كشف القسم عن مجموعة من التجهيزات التقنية الجديدة التي تيسر عملهم بما فيها المسيرات التي تعد جزءا من وحدة الاستجابة الأولية التابعة للقسم، فضلا عن مجموعة من الكلاب الآلية من شركة "بوسطن داينامكس" الشهيرة.