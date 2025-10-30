محامي إيلون ماسك: لن نسمح بإعادة هيكلة "أوبن إيه آي"

انتقد مارك توبيروف المحامي الرئيسي لإيلون ماسك في قضايا "أوبن إيه آي" الهيئات القضائية في كاليفورنيا وديلاوير لعدم منعها إعادة هيكلة "أوبن إيه آي" وتحوّلها إلى شركة ربحية، متعهدا بأنه سيكمل الحملة القانونية التي شنها بالتعاون مع ماسك لإيقاف هذا التحول، وفق تقرير "بلومبيرغ".

وأضاف توبيروف أن المدعييْن العاميين في الولايتين ليسا قادرين على تبرير هذه الصفقة التي تم ترتيبها على عجل، واصفا سلوك "أوبن إيه آي" بكونه غير قانوني تماما.

وتنبع تعليقات توبيروف من العلاقة المضطربة بين إيلون ماسك وسام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، إذ أقام ماسك عدة دعاوى قضائية ضد ألتمان و"أوبن إيه آي" عبر فريق المحامين الذي يقوده توبيروف.

يذكر أن إيلون ماسك كان أحد المؤسسين الأساسيين في "أوبن إيه آي"، لكنه ترك هذا المنصب ليؤسس شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" متحوّلا إلى منافس رئيسي لها.

كما عرض ماسك سابقا خلال هذا العام الاستحواذ على أصول المؤسسة غير الربحية التابعة لشركة "أوبن إيه آي" مقابل 97.4 مليار دولار، ولكن الشركة رفضت هذا العرض.

ومن جانبه، ندد ألتمان بدعوى إيلون ماسك التي تطعن في إعادة هيكلة الشركة، معتبرا إياها تسليحا للنظام القانوني أملا في إبطاء المنافسين.

ولكن هذا لم يمنع المحكمة الجزئية الأميركية من تحديد موعد للمحاكمة في أواخر مارس/آذار المقبل للنظر في مزاعم إيلون ماسك بشأن تحول "أوبن إيه آي" من مؤسسة خيرية إلى شركة ربحية.

وأكد المتحدث الرسمي لشركة "أوبن إيه آي" في بيانه المرسل إلى بلومبيرغ أن ادعاءات ماسك غير الجادة ليست سوى مثال واضح على نمط المضايقات الذي يتبعه، قائلا "إن هذا مضيعة للوقت".

وتجنبت السلطات القانونية الرد على ادعاءات توبيروف أو حتى طلب "أوبن إيه آي" صرف النظر عن القضية، كما أكد روب بونتا المدعي العام لولاية كاليفورنيا أن تحوّل "أوبن إيه آي" إلى شركة ربحية لن يؤثر على أي قضايا جارية، في إشارة واضحة لاستمرار قضية ماسك ضد الشركة في موعدها.

وأوضح توبيروف أن "أوبن إيه آي" تحاول استباق قرار المحكمة وهيئة المحلفين من خلال إعادة الهيكلة في اللحظات الأخيرة، مضيفا أن حفاظ المدعي العام لولاية كاليفورنيا على حق ماسك في مقاضاة الشركة له سبب وجيه.