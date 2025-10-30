ما هو روبوت نيو الذي غزا منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا؟

كشفت شركة "1 إكس" (1X) عن أول روبوت بشري خاص بها وجاهز للطلب المباشر من المستخدمين تحت اسم "نيو" (NEO) وهو مصمم خصيصا للمساعدة في الأعمال المنزلية كما جاء في تقرير موقع "سي نت" التقني.

ويأتي الروبوت الجديد بطول يصل إلى 1.68 متر ووزن 29.5 كيلوغرام في المتوسط مع تصميم أنيق وعصري لا يجعله منفرا أو جاذبا للأنظار بشكل سيئ.

ويصل سعر "نيو" إلى 20 ألف دولار تقريبا، وتتيح الشركة في الوقت الحالي الحجز المسبق عليه مقابل 200 دولار فقط، كما يتوفر نموذج اشتراك شهري بديل لسعر الروبوت مقابل 500 دولار شهريا.

ويمتاز الروبوت بمجموعة من المزايا الفريدة إلى جانب تصميمه غير المنفر، إذ تدعي الشركة بأنه قادر على أداء كافة المهام المنزلية المختلفة بما فيها الغسيل وترتيب المنزل وحتى فتح الأبواب وشراء الاحتياجات.

ويستطيع حمل الأوزان حتى 25 كيلوغراما ورفع 70 كيلوغراما كحد أقصى لقدرته العضلية، كما تغطي جسمه طبقة قماشية ناعمة تجعل ملمسه ناعما وغير منفر.

ويمتاز الروبوت بحركة ناعمة وسلسلة للغاية تشبه حركة الإنسان، ويعود الفضل في ذلك إلى منظومة المحرك الذي يعمل بالأوتار.

ويحمل الروبوت بداخله نموذج ذكاء اصطناعي يحاكي "شات جي بي تي" و"جيميناي" لسهولة استخدام الروبوت والتعامل معه، كما يأتي مزودا باتصال بشبكات الإنترنت اللاسلكية والبلوتوث وشبكات الجيل الخامس أيضا، وتعمل بطاريته بشكل مستمر لمدة 4 ساعات.

ويتم التحكم في الروبوت بشكل أساسي عبر التحدث إليه بفضل نموذج الذكاء الاصطناعي الموجود بداخله، وهي الآلية أيضا التي تستخدم لتدريب الروبوت على المهام المختلفة.

وتثير آلية تدريب الروبوت التي تعتمد على التحدث معه وملاحظته للبيئة المحيطة به والمهام المختلفة التي تحدث بها مخاوف خبراء الخصوصية، كونه يحتاج لتخزين هذه اللقطات حتى يتدرب عليها لاحقا.

وتنوي الشركة طرح الروبوت الجديدة في عام 2026 داخل الولايات المتحدة وعام 2027 لبقية دول العالم، وقد حاز عدد من صناع المحتوى على فرصة لتجربة الروبوت في مقر الشركة.