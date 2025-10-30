منتدى "سي آي أو 100" بكينيا يستقطب قادة التقنية بأفريقيا

يستعد أبرز قادة التكنولوجيا والأعمال في القارة الأفريقية للمشاركة في منتدى وجوائز "سي آي أو 100" لعام 2025، المقرر انعقاده بين 19 و21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في منتجع "إناشيباي" بمدينة نيفاشا الكينية.

ويُعد المنتدى، الذي ينظم للسنة السابعة عشرة على التوالي، المنصة الأبرز للاحتفاء بالتميز في قيادة تكنولوجيا المعلومات والابتكار على مستوى القارة.

وستستضيفه هذا العام مؤسسة "سي آي أو أفريكا" (مؤسسة قادة المعلومات الأفارقة)، حيث سيتم تكريم المؤسسات والقيادات التقنية التي أحدثت تحولات ملموسة وأسهمت في تعزيز المرونة الرقمية وإحداث أثر قابل للقياس.

خلال مؤتمر صحفي، قال هاري هير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قادة المعلومات الأفارقة "قائمة المرشحين هذا العام تؤكد أن أفريقيا تجاوزت مرحلة تبني التكنولوجيا، وأصبحت في موقع الريادة".

مشاركة واسعة ورؤية مستقبلية

من المتوقع أن يجمع المنتدى أكثر من 300 من مديري المعلومات التنفيذيين وقادة الابتكار من قطاعات متعددة تشمل المال والطاقة والاتصالات والحكومات والنقل.

وقد وصل إلى القائمة النهائية 162 مرشحا يمثلون قصص نجاح بارزة في مسيرة التحول الرقمي الأفريقي، وهي مسيرة يرى المنظمون أنها ما زالت تقدم دروسا للعالم.

كما سيشهد الحدث إطلاق تقرير اتجاهات التقنية الكبرى في منتدى سي آي أو 100 لعام 2025، الذي يقدم بيانات مرجعية حول ما يميز المؤسسات الرقمية عالية الأداء، وكيفية حفاظها على موقع متقدم في بيئة تنافسية متسارعة.

الذكاء الاصطناعي والمرونة الرقمية

ينعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "القيادة التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي والمرونة الرقمية"، حيث ستتم مناقشة كيفية توظيف المؤسسات الأفريقية للتقنيات الناشئة في إعادة تشكيل عملياتها وتعزيز منظوماتها الرقمية.

وسيكون الذكاء الاصطناعي والأتمتة محورا رئيسيا، مع إبراز تجارب المؤسسات التي اعتمدت أنظمة ذكية لتحسين الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء.

إعلان

كما ستتناول الجلسات قضايا تحديث البنية التحتية السحابية، إلى جانب التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني وبناء الثقة الرقمية، باعتبارها أولوية لا غنى عنها في حماية البيانات وضمان ثقة المستخدمين.